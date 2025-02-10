«Подарок» от теплой зимы: сезон аллергии может начаться уже в феврале

— Аллергикам в этом году правда придется дольше бороться с пыльцой. Но стоит помнить, что аллергия не может быть на все растения сразу. Если вы замечаете у себя симптомы, то стоит обратиться ко врачу и сделать специальный тест, на что именно у вас аллергия: на конкретные растения, споры грибов, пыль… И потом уже начать лечение.