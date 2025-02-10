«Подарок» от теплой зимы: сезон аллергии может начаться уже в феврале

Очень ранний сход снега, а местами и полное его отсутствие может стать причиной острой аллергической реакции на споры грибов. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.
— В некоторых случаях аллергия на определенные виды плесневых грибков, обитающих в почве, может быть сезонной и обостряться при повышении влажности или гниении органических веществ, обнажении земли из-за потепления, — отметила Алена Бондаренко.
Эксперт добавила, что аллергия на споры грибов может проявляться в любое время года, ведь грибок может обитать как на улице, так и в помещениях.
— Степень проявления симптомов зависит от конкретного грибка, вызывающего аллергию, — отметила аллерголог-иммунолог.
Кроме того, из-за раннего потепления в регионе начали просыпаться различные растения.
— Аллергикам стоит знать, что уже в феврале вредную для них пыльцу начинают вырабатывать почки таких растений, как орешник и ольха, — рассказывает аллерголог Василий Киянов.
Аллерголог добавил, что просыпаться начинают ранние сорта плодовых деревьев и кустарников.
— Распознать раннюю аллергию можно по нескольким симптомам. В первую очередь — при входе в теплое помещение с улицы у вас резко возникает чувство дискомфорта, сопровождаемое покраснением кожи, высыпаниями и зудом. Во вторую очередь могут появиться постоянный насморк и заложенность носа, — рассказывает Киянов.
То есть из-за раннего потепления весенний сезон аллергии у некоторых людей может начинаться уже весной. Но это не повод для паники, просто нужно чуть ответственнее подходить к профилактике.
— Помочь в феврале может комплекс витаминов. Кроме того, старайтесь поменьше ходить в парках, где уже началось цветение вышеупомянутых растений. Не повредит носить с собой медицинскую маску, — добавляет аллерголог.
В случае если симптомы аллергии не отступят и с каждым днем будут обостряться, ни в коем случае не стоит назначать себе какие-то лекарства. Всегда обращайтесь для этого ко врачу. Самолечение может быть опасно для вашего здоровья.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ирина Давыдова, врач общей практики:
— Аллергикам в этом году правда придется дольше бороться с пыльцой. Но стоит помнить, что аллергия не может быть на все растения сразу. Если вы замечаете у себя симптомы, то стоит обратиться ко врачу и сделать специальный тест, на что именно у вас аллергия: на конкретные растения, споры грибов, пыль… И потом уже начать лечение.
УЖЕ ЦВЕТЫ РАСПУСКАЮТСЯ.
Из-за теплой зимы просыпаться в городе начали и цветы. Уже в конце января, например, под открытом небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» распустились первые подснежники. Насладиться ими можно у главного входа в Теневой сад.
Встретить в «Аптекарском огороде» можно шесть видов подснежников, включая подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Если зимой сильных холодов больше не случится, что очень вероятно, то скоро цветы начнут распускаться и на городских клумбах.