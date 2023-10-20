Топ-100 идей подарков на День матери

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В День матери дети хотят порадовать близкого человека — стараются подобрать оригинальный подарок. Мы предлагаем разнообразные идеи для важного праздника, которые обязательно понравятся маме.

День матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, стал таким же привычным и долгожданным праздником, как и 8 Марта. Однако презенты в этот день мы подбираем с особым теплом и любовью. Предлагаем идеи подарков на День матери, чтобы порадовать самого родного человека.

Лучшие варианты подарков маме от сына

1. Поход на… футбольный матч

Даже если мама совсем, казалось бы, далека от спорта, вполне возможно, что болеть «живьем» на стадионе ей понравится, ведь футбол — это лучший способ испытать все эмоции одновременно и выплеснуть накопившийся адреналин. Да, это стресс, но любой стресс в небольших дозах бывает даже полезен. Не исключено, что мама именно со Дня матери превратится в заядлую болельщицу.

2. Домашняя стенгазета

Когда-то в создании такой шутливой «прессы» участвовала вся семья, но тон обычно задавали мужчины. Сегодня коллажи из бумажных газет и фотографий вышли из моды. Не беда: газету можно создать онлайн, подобрав яркие шрифты, картинки, мемы, эмодзи, и разместить на странице любимой маминой соцсети.

3. Открытка своими руками

Сегодня в сети вы найдете множество разнообразных открыток с заранее напечатанными текстами, но вместо формальной надписи можно написать на компьютере свой текст, снабдив его детскими воспоминаниями, стихами, рисунками. Особенно теплой и трогательной получится «живая» открытка из картона или цветной бумаги с наклеенными на нее блестками из фольги, тканью, или сложенная в стиле оригами, — все зависит от вашей фантазии.

4. Набор для скрапбукинга

Для тех, кто любит вырезать и клеить, хорошая идея — сохранить семейную историю в виде фотоальбома, книги или дневника. Сейчас в разных магазинах для рукоделия можно найти специальные наборы для скрапбукинга. Принцип тот же, что и в изготовлении открытки — отпущенная на волю фантазия.

5. Билеты на концерт

Подросшие сыновья не всегда стремятся проводить досуг с мамами, и напрасно. Иногда это бывает увлекательно и запоминается надолго. Важно только разузнать заранее о музыкальных предпочтениях мамы. Например, если хотите отправиться на концерт популярного рэп-исполнителя, будьте готовы к неожиданной реакции: разные поколения привыкают к определенному музыкальному стилю и звучанию. Лучше пойти на разумный компромисс и выбрать то, что нравится обоим.

6. Торт со стихами

Стихи на кремово-шоколадном «носителе» выглядят неожиданно и торжественно. Однако у такого подарка два недостатка: во-первых, много слов не разместишь, во-вторых, не все любят сладкое, а многие следят за фигурой. Придется поискать кондитерскую, где готовят полезные сладости без сахара, и не забыть, что краткость — сестра таланта.

7. Билеты в театр

Лучше всего, если это будет комедия или мюзикл. Ведь праздник на то и праздник, чтобы веселиться. А в буфете обязательно красиво подать маме кофе с пирожным. Существует еще такой оригинальный способ проводить время, как театральные поездки: заранее заказывается билет на поезд в соседний небольшой городок и одновременно — билет в местный театр. Иногда спектакли в небольших городах поставлены куда более смело и авангардно, чем в осторожных мегаполисах.

8. Абонемент на занятия йогой или пилатесом

Предварительно узнайте, хотела бы мама заниматься этим видом фитнеса. Может быть, она мечтает заняться танцами. Прежде чем выбрать спортивный клуб, нужно внимательно прочитать отзывы о нем — часто досадные мелочи, такие как недостаточно подогретая вода или не очень чистая раздевалка, способны испортить настроение от подарка.

9. Цветы

Некоторые настоящие «рыцари» копят карманные деньги на большой пышный букет. Но и скромный букетик астр или георгинов, купленный на рынке, радует глаз.

10. Экспонат в коллекцию

Вам повезло, если мама — завзятый коллекционер. Что бы она ни собирала — авторских кукол, фарфор, оригинальные флаконы духов или автографы знаменитостей — вам уже не нужно придумывать, что ей подарить. Азарт собирателя — очень удобная штука.

Лучшие варианты подарков маме от дочки

1. Косметика

В магазинах сегодня полным-полно косметики в красивой упаковке, и подходить к покупке нужно ответственно. Внимательно проследите, какие цвета помады и теней использует мама, какие бренды предпочитает. Сфокусируйте свои усилия на декоративной косметике. Ведь, например, антивозрастные кремы могут восприниматься как намек на возраст. Перед покупкой изучите состав косметического средства, нет ли там опасных компонентов или аллергенов.

2. Авторская керамика

Глиняные миски и кружки, вазы и подсвечники — все это без труда найдется в галереях и на ярмарках. Часто на них имеются признаки ручной работы — легкая кривобокость, «убегание» раскраски за контуры или потеки глазури. Зато такая посуда уникальна. В крупных городах часто устраиваются благотворительные ярмарки, где изделия стоят чуть дешевле. Купив подобную мисочку или чашку, вы отдадите деньги в пользу нуждающихся людей или животных, а маму согреет ваш добрый поступок.

3. Бижутерия

Вовсе не обязательно дарить дорогие и статусные ювелирные украшения: в моде сегодня эксклюзивная бижутерия из простейших природных материалов. Даже раскрашенные вручную бусы из фруктовых косточек или серьги из бисера выглядят более аутентично и креативно, чем консервативное фабричное золото. Такие украшения часто продаются на художественных фестивалях.

4. Сумка из экоматериалов

Забота об окружающей среде — тренд XXI века. Многие люди поняли, что планету необходимо беречь и не засорять ее пластиком и другими продуктами нефтепереработки. Художественно сшитая экосумка с необычным принтом, помимо того что долговечна и спасает дом от захламления ненужным пластиком, красива и радует глаз. Ее можно сделать частью единого подарка — скажем, упаковать в нее косметику или коробку конфет.

5. Виртуальная коллекция

Например, если мама любит готовить и коллекционирует рецепты блюд, сделайте для нее виртуальную поваренную книгу. Соберите самые разные рецепты кухни народов мира, какие найдете в интернете, и сложите в особую папку с красивым оформлением. Еще лучше, если вы приготовите сами одно из экзотических блюд. Виртуальная коллекция может также содержать выкройки одежды, если мама увлекается шитьем, копии произведений мировой живописи, фотографии любимых артистов — все, что душа пожелает.

6. Гастрономическое «путешествие»

Допустим, готовить национальную еду в домашних условиях для вас сложно, а поехать в другую страну — нет возможности. Вместо этого просто найдите ресторан с любой национальной кухней и пригласите туда маму. К примеру, индийской или тайской — может быть, экзотическая еда станет для нее настоящим открытием.

7. Домашний текстиль

Это необязательно шторы или ковер — такие «мелочи», как полотенце или рукавичка, тоже часть домашнего текстиля. Тем более что их никогда не бывает много, поскольку от частого использования они быстро выходят из строя. Скатерти, шторы или салфетки с национальными мотивами продаются в любых магазинах, их можно подобрать к интерьеру любой кухни.

8. Участие в мастер-классе

Такой подарок имеет смысл, если мама любит получать новые знания и хотела бы научиться лозоплетению, изготовлению ватной игрушки или декупажу. В вашем городе наверняка найдется интересный мастер-класс, который вы можете посетить вместе с ней. Такие творческие занятия сближают людей. Возможно, они станут регулярными. Для некоторых программ потребуется подготовка и приобретение необходимых материалов. О таких вещах стоит позаботиться заранее.

9. Носки

В основном мы вспоминаем о носках как сугубо «мужском» подарке перед Днем защитника Отечества. На самом деле яркие женские носки с разнообразными узорами сегодня на пике моды. Особенно если их узорчатые края пикантно выглядывают из кроссовок. Сегодня существует множество специализированных магазинов, где продаются носки или колготки, и там можно подобрать интересные изделия по приемлемым ценам.

10. Вкусный подарок.

Хорошим презентом может стать необычный деликатес. Удивите маму праздничными блюдами с крабами, кальмарами или красной икрой. Кстати, угощения можно приготовить всей семьей: получится и вкусно, и душевно.

Что подарить на День матери: еще 80+ оригинальных идей

Для красоты

Подарочный сертификат в салон красоты, на массаж, на маникюр и педикюр. Набор для маникюра. Парфюм. Комплекс для ухода за кожей. Паровая сауна для лица. Масла для ароматерапии. Набор для ухода за волосами. Аппарат для ультразвуковой чистки лица. Зеркало для макияжа с увеличителем и подсветкой. Кулон с инициалами детей или со знаком зодиака. Украшения для волос.

Любительнице чая и кофе

Оригинальные чашки для чая или кофе. Френч-пресс. Стильный заварочный чайник. Шоколадные конфеты ручной работы. Термобокал. Кружка с подогревом.

Кулинарные подарки

Вафельница. Кухонный комбайн или миксер. Книга рецептов. Формы для выпечки. Пекарский камень. Подарочный сертификат на курсы кулинарии. Соковыжималка. Набор для декорирования тортов. Мультипекарь. Йогуртница. Дегидратор.

Для здоровья и отдыха

Массажер для ног. Плед. Свитер или кардиган. Подарочный сертификат в аквапарк. Сеанс массажа головы и лица. Ортопедическая подушка. Массажная накидка на стул.

Для души и настроения

Книга любимого автора. Альбом о путешествиях. Билеты в кино. Фотосессия. Фото на холсте. Японский сад камней. Проектор. Коробка с живыми бабочками. Микрофон для караоке. Индивидуальная экскурсия по городу или в музей.

Трогательные подарки

Подушка, футболка или кружка с надписью: «Лучшая мама». Футболка с фотографией детей. Фото мамы или всей семьи на дереве, керамике, камне, металле, стекле.

Для дома

Ваза для цветов. Ионизатор воздуха. Будильник с фотографией. Прикроватный коврик. Настенный флорариум. Робот-пылесос. Увлажнитель воздуха. Электрошвабра. Настольный биокамин. Радио для душа. 3D-светильник. Устройство для автоматического полива растений. Генератор озона. Для хобби. Принадлежности для вышивания или вязания. Набор для мыловарения. Гидропонная установка. Набор для создания косметических средств. Комплект для создания украшений. Холст или акварельная бумага, краски и кисти для живописи. Набор для изготовления свечей. Парник на подоконник. Абонемент на курсы рисования. Набор для выращивания цветов или растений в горшках. Занятие по художественной фотографии. Акваферма.

Полезные подарки

Сумка или кошелек. Чехол для телефона или планшета. Картхолдер. Косметичка для путешествий. Беспроводные наушники. Вечный календарь. Аэратор для вина. Магнитный держатель для книг. Метеостанция.

Как выбрать подарок маме на День матери

Выбирая подарок учитывайте возраст, характер и интересы близкого человека.

Обращайте внимание на возраст. Взрослым людям старше 60 лет лучше выбирать полезные подарки, облегчающие повседневную жизнь. Праздник — хороший повод «подружить» маму с гаджетами. Подарите ей весь мир в одном квадратике металла. Речь идет о планшете или ридере. Он откроет ей доступ к любым увлечениям и путешествиям в разные уголки планеты. Но помните: чем старше женщина, тем проще должен быть гаджет, без сложных наворотов и замысловатого лабиринта функций, иначе дорогая игрушка будет просто валяться в ящике стола. Если вы хотите побаловать маму «выходом в свет», который ей по-настоящему запомнится, обязательно учитывайте возраст и интересы. Естественно, что солидная дама вряд ли будет в восторге от похода в клуб, на рок-концерт или на дискотеку. Возможно, ей придется по душе что-то более спокойное и негромкое. Сходите вместе в филармонию, на концерт классической музыки или романсов, на модную постановку. Не поскупитесь на места в ложе — пусть мама почувствует себя королевой и сможет выгулять выходное платье.

Как лучше подойти к выбору подарка мы поговорили с медицинским клиническим психологом Ириной Колесниковой:

"Получать подарки — радостный и приятный момент в жизни каждого из нас. И выбирать, и дарить подарки — это отличная мотивация для создания позитивного впечатления и проявление отношения к человеку. Но иногда неверный выбор приносит этический и психологический дискомфорт. Впечатления получателя очень сильно могут расходиться с его истинными потребностями и ожиданиями.

Думаю, вы не раз оказывались в такой неловкой ситуации, когда вам что-то подарили, вы как бы и рады, что человек старался для вас, но ваш «внутренний прагматик» шепчет: «И что же я теперь с этим буду делать?» Поставьте себя на место вашей мамы. Если вы подарите ей то, что не будет использовано, она сделает вид, что подарок пришелся по душе, благодарно примет его и в скором времени просто его передарит, если найдет кому. Но все равно будет переживать — ведь вы потратили немалые деньги, а вещь оказалась «ни тебе, ни мне».

В таких ситуациях я соглашусь с позицией тактичного и доверительного разговора. В противном случае ненужный предмет постоянно будет вызвать и у близкого человека, и у вас чувство раздражения и неудовлетворенности. Самая идеальная модель дарения — это когда вы спрашиваете: «Что тебе подарить?» Тот, кому предназначен подарок, может ответить из чувства такта: «Ничего не надо», хотя следовало бы предложить дарителю список желаемого, чтобы подумать и выбрать. И всем комфортно, и создается иллюзия сюрприза. В конце концов, можно найти компромисс: обменять на другой подарок или сделать возврат и вместе найти общее решение вопроса".

Когда речь заходит о подарках, я всегда смело высказываю идею о том, что их стоимость очень важна. Особенно если это подарок не просто так, ради маленькой повседневной радости, а по какому-либо серьезному поводу, на большой праздник. Почему важна цена подарка? Повседневности нет места на празднике. Мы наряжаемся, готовим обильный и нетипичный ужин, украшаем наше жилище… Следовательно, подарок тоже должен быть особенным — грандиозным, значимым, интересным.

Вопросы и ответы

В поисках подходящего подарка у нас возникает множество вопросов. Постараемся ответить на наиболее популярные.

Что не стоит дарить маме в День матери?

1. Лекарства. Кому-то покажется удобным купить к празднику БАДы или витамины. Такие средства могут даже навредить, если дарить их бездумно. Перед покупкой любых медицинских товаров необходимо консультироваться с лечащим врачом.

2. Нежеланные сюрпризы. Покупку любого подарка, будь то техника и электронные приборы, садовый инвентарь, предметы для дома и интерьера, лучше всего сначала обсудить с тем, кому предназначается подарок. Приятные неожиданности хороши в детстве и ранней юности, когда человек еще не обзавелся житейским багажом. Стоит ли дарить блендер, если у мамы уже есть в хозяйстве комбайн, или новую сумку на колесах, если старая еще вполне прочная? Сюрприз хорош лишь в том случае, если человек любит неожиданности и умеет им радоваться.

Какой несложный подарок ребенок может сделать для мамы своими руками?

Подарок не обязательно покупать в магазине: достаточно иметь в своем арсенале воображение и простые материалы.

Картина из «ладошек».

На плотном листе бумаги ребенок может сделать цветные отпечатки ладошек. Расположить их можно в произвольном порядке, «нарисовать» солнышко, цветок или сердце. Еще вариант — сделать совместную картину: мама отпечатывает свою ладонь, а сверху ребенок — свою.

Какой сюрприз можно организовать маме в этот день?

Не все на свете измеряется деньгами или дорогими вещами. Мама наверняка будет вам благодарна, если вы предложите ей провести этот праздничный день вместе и избавите ее от домашних забот. Выставка в музее, прогулка по парку, посещение приюта для животных, тематическая экскурсия, спортивные занятия на стадионе, фотосессия в ателье, участие в показе моделей и конечно, обед в кафе или загородном ресторане — все это превратит праздничный день в волшебное событие и приятное семейное воспоминание.

Автор: Людмила Полонская