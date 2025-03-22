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Под ударом. Врач рассказал, как пережить рекорд давления 23 марта

В воскресенье может быть побит рекорд атмосферного давления, державшийся больше 80 лет. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как метеочувствительным людям перенести это испытание?

Источник: Freepik

До этого рекордные цифры в Москве в этот день достигали 764,1 мм ртутного столба. Расчётные данные показывают, что давление будет 764 мм рт. ст. Казалось бы, это меньше рекорда. Но разница в 0,1 мм столь ничтожна, что реальное давление может оказаться выше. Ведь точность прогнозов до десятой доли миллиметра трудно достижима. В целом, атмосферное давление должно превысить норму примерно на 17−19 мм.

О том, как метеочувствительным людям избежать проблем в такой ситуации aif.ru рассказывает кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин:

— По данным опросов известно, что в той или иной степени метеозависимость есть примерно у 30% пациентов — почти у каждого третьего. Причем, реагируют они на изменение атмосферного давления по разному. У одних артериальное давление повышается, у других наоборот становится ниже.

Людям, у которых давление становится выше, могут помочь не только снижающие его препараты, но и успокоительные (противотревожные) средства. Но рекомендовать их должен только врач.

Когда артериальное давление у гипертоника повышается, не нужно сразу торопиться принять для его снижения дополнительную таблетку гипотензивного средства. Такой способ чреват тем, что давление может упасть, и поднимать его будет гораздо труднее. Это небезопасно.

Я советую своим пациентам снижать давление постепенно. Каждому подбираю средства индивидуально, и краеугольным камнем служит терапия, предотвращающая повышение давления вне его причины. Для организма часто не так важно, из-за чего повышается артериальное давление.

Если граница в 135 и 85 мм рт. ст. пройдена, то начинается повреждение сосудов сердца и мозга, что постепенно ведет к сердечной недостаточности, инсульту и потери памяти.

Если в ответ на повышение атмосферного давления у человека снижается давление в сосудах, то помочь ему порой сложнее. Это не очень хорошая ситуация, так как при низком давлении может уменьшаться приток крови к головному мозгу, возникают головокружения, люди часто падают, получая порой серьезные травмы.

Чтобы не допустить этого, важно избегать снижения резкого притока крови к мозгу. Как правило, это бывает, когда человек резко встает, и сосуды не успевают среагировать, чтобы перераспределить кровь из нижней половины тела в верхнюю.

Поэтому, при низком давлении важно вставать с кровати, кресла или стула медленно и постепенно. Например, если вы лежите, то не вставайте сразу, а сначала посидите хотя бы минуту на кровати, и только потом принимайте вертикальное положение.

Многим пациентам помогает компрессионный трикотаж, предотвращая скопление избыточного количества крови в ногах.

Очень важно соблюдать особый питьевой режим, больше пейте воды. В периоды когда давление понижено, можно даже больше пить кофе и чая, не надо ограничивать себя в потреблении соли. Все это реально помогает поднять давление.

Метеочувствительность — не приговор. От нее можно избавиться с помощью закаливания, контрастных душей и бани. Эти меры отлично тренируют сосуды, и они перестают реагировать на колебания атмосферного давления.

Не нужно мучить себя очень холодной водой при контрастном душе или излишне горячей парилкой. Просто чередуйте прохладную и теплую воду.

В парной тоже пусть температура будет умеренной, а время нахождения в ней не должно быть больше трех минут. Все равно эти будут хорошо работать.