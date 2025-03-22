Под ударом. Врач рассказал, как пережить рекорд давления 23 марта

До этого рекордные цифры в Москве в этот день достигали 764,1 мм ртутного столба. Расчётные данные показывают, что давление будет 764 мм рт. ст. Казалось бы, это меньше рекорда. Но разница в 0,1 мм столь ничтожна, что реальное давление может оказаться выше. Ведь точность прогнозов до десятой доли миллиметра трудно достижима. В целом, атмосферное давление должно превысить норму примерно на 17−19 мм.