Под ударом. Врач рассказал, как пережить рекорд давления 23 марта

До этого рекордные цифры в Москве в этот день достигали 764,1 мм ртутного столба. Расчётные данные показывают, что давление будет 764 мм рт. ст. Казалось бы, это меньше рекорда. Но разница в 0,1 мм столь ничтожна, что реальное давление может оказаться выше. Ведь точность прогнозов до десятой доли миллиметра трудно достижима. В целом, атмосферное давление должно превысить норму примерно на 17−19 мм.
О том, как метеочувствительным людям избежать проблем в такой ситуации aif.ru рассказывает кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин:
— По данным опросов известно, что в той или иной степени метеозависимость есть примерно у 30% пациентов — почти у каждого третьего. Причем, реагируют они на изменение атмосферного давления по разному. У одних артериальное давление повышается, у других наоборот становится ниже.
Когда артериальное давление у гипертоника повышается, не нужно сразу торопиться принять для его снижения дополнительную таблетку гипотензивного средства. Такой способ чреват тем, что давление может упасть, и поднимать его будет гораздо труднее. Это небезопасно.
Я советую своим пациентам снижать давление постепенно. Каждому подбираю средства индивидуально, и краеугольным камнем служит терапия, предотвращающая повышение давления вне его причины. Для организма часто не так важно, из-за чего повышается артериальное давление.
Если в ответ на повышение атмосферного давления у человека снижается давление в сосудах, то помочь ему порой сложнее. Это не очень хорошая ситуация, так как при низком давлении может уменьшаться приток крови к головному мозгу, возникают головокружения, люди часто падают, получая порой серьезные травмы.
Чтобы не допустить этого, важно избегать снижения резкого притока крови к мозгу. Как правило, это бывает, когда человек резко встает, и сосуды не успевают среагировать, чтобы перераспределить кровь из нижней половины тела в верхнюю.
Поэтому, при низком давлении важно вставать с кровати, кресла или стула медленно и постепенно. Например, если вы лежите, то не вставайте сразу, а сначала посидите хотя бы минуту на кровати, и только потом принимайте вертикальное положение.
Многим пациентам помогает компрессионный трикотаж, предотвращая скопление избыточного количества крови в ногах.
Очень важно соблюдать особый питьевой режим, больше пейте воды. В периоды когда давление понижено, можно даже больше пить кофе и чая, не надо ограничивать себя в потреблении соли. Все это реально помогает поднять давление.
Метеочувствительность — не приговор. От нее можно избавиться с помощью закаливания, контрастных душей и бани. Эти меры отлично тренируют сосуды, и они перестают реагировать на колебания атмосферного давления.
Не нужно мучить себя очень холодной водой при контрастном душе или излишне горячей парилкой. Просто чередуйте прохладную и теплую воду.
В парной тоже пусть температура будет умеренной, а время нахождения в ней не должно быть больше трех минут. Все равно эти будут хорошо работать.