Под школой в Калифорнии нашли сотни окаменелостей возрастом до 9 млн лет

В Калифорнии под школой обнаружили сотни окаменелостей. Возраст ряда останков достигает нескольких млн лет. Находка была сделана в ходе строительных работ, рассказывает Daily Mail.
Исследователи извлекли около 80% окаменелостей — масштабные раскопки вели на протяжении двух лет с июня 2022 года по июль 2024 года. В обширной коллекции представлены останки китов и птиц, зубы саблезубого лосося, мегалодона и других рыб.
Мегалодоны были в три раза крупнее современных белых акул, последние вырастают до 6,1 м в длину.
Окаменелости саблезубого лосося ранее в Южной Калифорнии не находили. Представители вида достигали 2,5 м в длину и весили 90−180 кг.
На одном из участков нашли костеносный слой, относящий к миоцену (около 8,7 млн лет назад), и слой раковин плейстоценовой эпохи (120 тыс. лет назад). «Это целая экосистема из прошлого. Благодаря находке в будущем исследователи смогут разобраться, какой была экология 9 млн лет назад», — считает Уэйн Бишофф, директор по культурным вопросам компании Envicom, сотрудников которой привлекли к раскопкам.
Кроме того, ассистент куратора местного музея естественной истории Остин Хенди предположил, что по расположению окаменелостей можно отследить, где 9 млн лет назад проходила береговая линия. Вероятно, в древности территории современной Южной Калифорнии были под водой, а к западу от места находок мог находиться ныне исчезнувший остров. Скорее всего, он исчез под тяжестью обломков, выброшенных во время вулканических извержений.
Ранее сообщалось о находке в Перу: там в Андах обнаружили окаменелости трех мастодонтов, живших в ледниковый период. Возраст останков достигает 11−12 тыс. лет. Такие млекопитающие внешне похожи на мамонтов, но у них были более плоские по форме головы и более выпрямленные бивни. Скорее всего, мастодонты мигрировали из Северной в Южную Америку в поисках пищи и воды из-за изменений климата.