Под школой в Калифорнии нашли сотни окаменелостей возрастом до 9 млн лет

Ранее сообщалось о находке в Перу: там в Андах обнаружили окаменелости трех мастодонтов, живших в ледниковый период. Возраст останков достигает 11−12 тыс. лет. Такие млекопитающие внешне похожи на мамонтов, но у них были более плоские по форме головы и более выпрямленные бивни. Скорее всего, мастодонты мигрировали из Северной в Южную Америку в поисках пищи и воды из-за изменений климата.