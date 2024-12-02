Под полом средней школы обнаружили любовные записки возрастом 150 лет

Сообщается, что во время капитального ремонта в учебном учреждении был обнаружен тайник с любовными письмами, карикатурами на учителей и ответами на тесты 1870-х годов. Предполагается, что ученики на протяжении многих лет просовывали листочки через щели в деревянном полу, чтобы избавиться от компрометирующих листков.