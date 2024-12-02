Под полом средней школы обнаружили любовные записки возрастом 150 лет

Любовные записки 150-летней давности, написанные учениками, были найдены под половицами средней школы в штате Мэн (США). Об этом пишет Bangor Daily News.
Сообщается, что во время капитального ремонта в учебном учреждении был обнаружен тайник с любовными письмами, карикатурами на учителей и ответами на тесты 1870-х годов. Предполагается, что ученики на протяжении многих лет просовывали листочки через щели в деревянном полу, чтобы избавиться от компрометирующих листков.
«Ада, не хотела бы ты после школы покачаться на качелях? Напиши и скажи!» — гласит одна из любовных записок.
Известно, что после обнаружения мятых, запыленных и запятнанных водой писем, их восстановили и передали в местных архив под присмотр координатора специальных коллекций Сьюзи Бок. Со временем коллекция будет оцифрована и занесена в каталог для дальнейшего изучения.
Эксперты предполагают, что информация, изложенная учениками, жившими после гражданской войны, имеет историческую и культурную значимость. Наример, по этим запискам смогли утвердить, что каллиграфический шрифт «Спенсериан» являлся стандартизированным влоть до 1920-х годов. Кстати, сегодня его можно увидеть на логотипах Ford и Coca-Cola.
Ранее рассказывали, что среди пожертвований обнаружили любовные письма времен Второй мировой войны.