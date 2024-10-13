Под Новый год и гонорар растет: кто и сколько заработает на праздничных корпоративах

Не одним концертом единым
Одна из самых популярных сегодня певиц Анна Асти выступит 31 декабря в одном из московских ночных клубов. Там рассчитаны места на танцполе и за столиками. Стоимость билетов, конечно же, сильно отличается. Чтобы попасть на танцпол, нужно заплатить 4900 рублей, причем на дальнейших этапах ценник поднимут до 5400.
Ну, а если вы любитель посидеть и посмотреть концерт, то придется раскошелиться. Ведь стоимость билета за столиком на четыре персоны достигает 110 тысяч рублей. Если же компания больше, то есть места на десять человек. В таком случае цена заоблачная — 570 тысяч рублей. Таких «золотых» мест немного. Зато билетов на танцпол суммарно около 1,5 тысячи. Получается, что за выступление 31 декабря Анна заработает около 10 миллионов рублей. Безусловно, часть денег будут покрывать затраты на концерт, но большая часть достанется ей.
В эту же ночь певице предстоит выступление на элитной площадке Барвихи, где стоимость билета начинается от 60 тысяч рублей.
Тебе да мне
Новогоднюю ночь роскошно и вкусно можно встретить в одном из дорогих московских ресторанов под выступление певицы Полины Гагариной и группы «УмаТурман». Стоимость билетов на это праздничное мероприятие начинается от 89 тысяч рублей за взрослого человека. Дети могут посмотреть концерт подешевле — за 60 тысяч. За мероприятие, отмечают организаторы, артисты получат около миллиарда рублей. Как будут делить прибыль, непонятно, но сумма выйдет немаленькая.
Из холода в жару
Те, кто не любит морозы, отметят Новый год в Дубае. Там как раз и выступят некоторые российские звезды. А где еще можно хорошо заработать, как не в кругу богачей?
В Арабских Эмиратах запланирован целый фестиваль с нашими исполнителями. На сцену выйдут Валерий Леонтьев, Владимир Кузьмин и Люся Чеботина. Все они запрашивают плюс-минус шесть миллионов рублей. Но такой ценник, конечно же, только на новогодние праздники — сезон повышенного спроса.
Но раз гонорары небольшие, не стоит думать, что и жить они готовы в шалаше. Организаторы концерта предоставляют артистам номера в дорогих отелях и накрывают праздничный стол.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Иосиф Пригожин, продюсер:
— Стоит отметить, что повышение стоимости на новогодние праздники — абсолютно нормальная практика в нашем бизнесе. К этому времени спрос на выступления звезд сильно растет, а потому за счет увеличения гонорара стараются сократить количество заказов и отсеять наименее выгодные.