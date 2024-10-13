Под Новый год и гонорар растет: кто и сколько заработает на праздничных корпоративах

Ну, а если вы любитель посидеть и посмотреть концерт, то придется раскошелиться. Ведь стоимость билета за столиком на четыре персоны достигает 110 тысяч рублей. Если же компания больше, то есть места на десять человек. В таком случае цена заоблачная — 570 тысяч рублей. Таких «золотых» мест немного. Зато билетов на танцпол суммарно около 1,5 тысячи. Получается, что за выступление 31 декабря Анна заработает около 10 миллионов рублей. Безусловно, часть денег будут покрывать затраты на концерт, но большая часть достанется ей.