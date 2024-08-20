Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском нашли следы древнего моря

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики в ходе полевых работ обнаружили останки кораллов вблизи села Завьялово в Новосибирской области, свидетельствующие о наличии теплого моря на этой территории около 350 млн лет назад, сообщила ТАСС кандидат геолого-минералогических наук, сотрудник института Яна Фомина.

Источник: Hendrik Morkel/СС0

«В таком масштабе именно кораллы мы ранее не находили. Находка достаточно уникальная. Это достаточно большой по размеру карьер, где на стенках расположились как колониальные кораллы (те, которые растут колониями — прим. ТАСС), так и одиночные, все, что связано с теплым морем. Такие кораллы обитают только в тепловодных морских бассейнах», — сказала собеседница агентства.

Ученые предполагают, что рядом с древним морем, которое существовало в этом месте около 350 млн лет назад, происходили вулканические процессы. Таким образом, морской бассейн прогревался именно за счет вулкана. Это способствовало размножению теплолюбивой фауны в водоеме. В ближайшее время ученые планируют приступить к детальным исследованиям полученных образцов и более точной датировке, сказала Фомина.

По словам исследовательницы, обнаруженные останки относятся к девонскому периоду — это четвертый геологический период палеозойской эры. Согласно Большой российской энциклопедии, на девонский период приходится один из пиков биоразнообразия в истории развития жизни на Земле. В девоне появляются первые наземные растения, земноводные, насекомые. Среди морских беспозвоночных большого расцвета достигают кораллы, а также двустворчатые и брюхоногие моллюски.