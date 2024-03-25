Под Новосибирском нашли останки древнего зверя

Россиянин Сергей Денисов обнаружил фрагменты черепа и большие рога доисторического животного в зоне затопления старого Бердска под Новосибирском и передал находку в местный музей. Специалисты отдела хранения предположили, что это рога и часть головы бизона, и для подтверждения догадок направили запрос в Институт археологии и этнографии СО РАН.