Под миланским замком обнаружили тоннели с рисунков Леонардо да Винчи

«Результаты оказались куда значительнее и удивительнее, чем мы ожидали», — делится Франческа. Ученые обнаружили еще один тоннель, параллельный тому, который открыт для посещения сейчас, а под ними — целый подземный этаж, о котором раньше не было известно.