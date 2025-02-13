Под миланским замком обнаружили тоннели с рисунков Леонардо да Винчи

В самом сердце Милана возвышается замок Сфорца: резиденция династии герцогов, правившей городом с 1450 по 1535 годы. Сам замок был построен еще раньше, в XIV веке. Кстати, внешний вид замка знаком любому россиянину: именно по его образцу под руководством итальянских архитекторов был воздвигнут московский Кремль с характерными зубцами стен в форме ласточкиных хвостов.
В 1495 году герцог Людовико Сфорца нанял Леонардо да Винчи и еще несколько художников для украшения замка. Помимо декорационных работ да Винчи сделал целый ряд рисунков фортификаций замка и внутренних помещений.
На одном из этих рисунков были изображены тоннели, которых в самом замке, как полагали историки, не было, но теперь их наконец обнаружили. Про находку написал Live Science.
Тоннели удалось обнаружить благодаря программам для трехмерного моделирования: историки, изучающие замок, построили 3D-модель и пришли к выводу, что под сооружением действительно должна быть сеть тоннелей.
«В замке есть несколько подземных проходов, открытых для посетителей, но теперь мы понимаем, что на самом деле их гораздо больше», — объясняет Франческа Биоло, историк архитектуры и научный сотрудник Миланского технического университета.
Для построения модели Франческа и ее коллеги использовали лазерное сканирование почвы, GPS-навигацию, георадары и фотограмметрию.
«Результаты оказались куда значительнее и удивительнее, чем мы ожидали», — делится Франческа. Ученые обнаружили еще один тоннель, параллельный тому, который открыт для посещения сейчас, а под ними — целый подземный этаж, о котором раньше не было известно.
Судя по всему, именно эти помещения и были изображены на рисунках да Винчи — до этого считалось, что великий художник или выдумал их, или на самом деле изображал интерьеры еще какого-нибудь замка.
К сожалению, откопать эти тоннели, чтобы изучить их подробнее, в настоящее время невозможно: историк объясняет, что это может навредить замку и к тому же нарушит правила, существующие для охраны исторической части города.
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