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Под миланским замком обнаружили тоннели с рисунков Леонардо да Винчи

Это позволяет предположить, что великий художник участвовал в создании подземных фортификаций.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

В самом сердце Милана возвышается замок Сфорца: резиденция династии герцогов, правившей городом с 1450 по 1535 годы. Сам замок был построен еще раньше, в XIV веке. Кстати, внешний вид замка знаком любому россиянину: именно по его образцу под руководством итальянских архитекторов был воздвигнут московский Кремль с характерными зубцами стен в форме ласточкиных хвостов.

В 1495 году герцог Людовико Сфорца нанял Леонардо да Винчи и еще несколько художников для украшения замка. Помимо декорационных работ да Винчи сделал целый ряд рисунков фортификаций замка и внутренних помещений.

На одном из этих рисунков были изображены тоннели, которых в самом замке, как полагали историки, не было, но теперь их наконец обнаружили. Про находку написал Live Science.

Тоннели удалось обнаружить благодаря программам для трехмерного моделирования: историки, изучающие замок, построили 3D-модель и пришли к выводу, что под сооружением действительно должна быть сеть тоннелей.

«В замке есть несколько подземных проходов, открытых для посетителей, но теперь мы понимаем, что на самом деле их гораздо больше», — объясняет Франческа Биоло, историк архитектуры и научный сотрудник Миланского технического университета.

Для построения модели Франческа и ее коллеги использовали лазерное сканирование почвы, GPS-навигацию, георадары и фотограмметрию.

«Результаты оказались куда значительнее и удивительнее, чем мы ожидали», — делится Франческа. Ученые обнаружили еще один тоннель, параллельный тому, который открыт для посещения сейчас, а под ними — целый подземный этаж, о котором раньше не было известно.

Судя по всему, именно эти помещения и были изображены на рисунках да Винчи — до этого считалось, что великий художник или выдумал их, или на самом деле изображал интерьеры еще какого-нибудь замка.

Леонардо да Винчи был известен не только как живописец, но и как автор множества фортификационных сооружений и военных машин, но был ли он создателем подземных фортификаций замка Сфорца, доподлинно неизвестно, объясняет Франческа.

К сожалению, откопать эти тоннели, чтобы изучить их подробнее, в настоящее время невозможно: историк объясняет, что это может навредить замку и к тому же нарушит правила, существующие для охраны исторической части города.

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