Под лондонским офисом нашли руины древнеримской базилики

Сообщается, что под офисным зданием на Грейсчерч-стрит (Лондон, Великобритания), которое планируют снести и перестроить, были обнаружены хорошо сохранившиеся фрагменты каменной стены возрастом около 2000 лет. Софи Джексон, эксперт из Лондонского археологического музея, рассказала, что стены из известняка прекрасно сохранились до наших дней.