Под лондонским офисом нашли руины древнеримской базилики

В подвале офисного здания в финансовом районе Лондона (Великобритания) были обнаружены руины древнеримской базилики, погребенные под старыми картотечными шкафами и бетонными полами. Об этом пишет The Collector.
Сообщается, что под офисным зданием на Грейсчерч-стрит (Лондон, Великобритания), которое планируют снести и перестроить, были обнаружены хорошо сохранившиеся фрагменты каменной стены возрастом около 2000 лет. Софи Джексон, эксперт из Лондонского археологического музея, рассказала, что стены из известняка прекрасно сохранились до наших дней.
Уровень сохранности базилики намного превзошел наши ожидания, и у нас, возможно, самая важная часть здания.
Предполагается, что базилика принадлежала первому римскому форуму — общественному центру города. Он получил название «Бьющееся сердце римского Лондона» и был построен где-то между 70 и 80 годами нашей эры, вскоре после вторжения римлян и основания Лондиниума как столицы Римской Британии.
Известно, что римская базилика теперь будет полностью раскопана и открыта для публики. Компания Hertshten Properties, владеющая участком, заявила, что намерена включить древние руины в проект будущего офисного центра.
Ранее рассказывали, что под миланским замком обнаружили тоннели с рисунков Леонардо да Винчи.