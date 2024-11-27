Под ледяным щитом Гренландии нашли секретный подземный город

В прошлом году сообщалось, что мужчина в Турции пытался поймать цыпленка на территории своего дома и случайно наткнулся в подвале на туннель, ведущий в заброшенный подземный город, в котором когда-то проживало 20 тыс. человек. Внутри подземного города исследователи обнаружили 18 уровней туннелей, в которых находились жилища, склады сухих продуктов, стойла для скота, школы, винодельни и даже часовня. Город также был оборудован системой вентиляции, которая обеспечивала его жителей постоянным притоком свежего воздуха и воды.