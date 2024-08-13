Под контролем. Врач рассказал, можно ли вылечить атеросклероз

«Вылечить атеросклероз нельзя, но держать его под контролем, чтобы не допустить жизнеугрожающих ситуаций, можно и нужно, как с помощью лекарственной терапии, так и при помощи стентирования. Нужно понимать, что атеросклероз — болезнь чрезвычайно распространенная. Статистика показывает, что к 35 годам атеросклероз есть у 75% мужчин и у 40% женщин, а к 55 годам он присутствует так или иначе практически у всех. Более того, мы наблюдаем тенденцию к омоложению этого заболевания, поэтому настороженность и внимание к своему состоянию должны быть в любом возрасте».