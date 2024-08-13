Под контролем. Врач рассказал, можно ли вылечить атеросклероз

«Атеросклероз» с древнегреческого переводится как «кашицеобразное уплотнение» (от athere — «каша» и sclerosis — «уплотнение»). Этот термин точно описывает проявление этого недуга — появление на внутренней стенке сосуда образований из плотной соединительной ткани, часто — с кашицеобразной липидной (жировой) массой в центре. Разрастание таких бляшек приводит к сужению просвета сосуда, а их разрыв провоцирует образование тромба, который может полностью его закупорить и тем самым стать причиной инфаркта или инсульта.
Что делать с атеросклерозом, если он уже обнаружен? Об этом aif.ru рассказал главный врач Научно-клинического центра Российского научного центра хирургии им. акад. Б. В. Петровского, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов.
«Вылечить атеросклероз нельзя, но держать его под контролем, чтобы не допустить жизнеугрожающих ситуаций, можно и нужно, как с помощью лекарственной терапии, так и при помощи стентирования. Нужно понимать, что атеросклероз — болезнь чрезвычайно распространенная. Статистика показывает, что к 35 годам атеросклероз есть у 75% мужчин и у 40% женщин, а к 55 годам он присутствует так или иначе практически у всех. Более того, мы наблюдаем тенденцию к омоложению этого заболевания, поэтому настороженность и внимание к своему состоянию должны быть в любом возрасте».
Кстати, почему возникает атеросклероз?
Это многофакторное заболевание. В некоторых случаях его развитие связано с нарушением питания, в частности с употреблением большого количества продуктов с высоким содержанием холестерина — жирного мяса, молочных продуктов