Под картиной Пикассо обнаружен портрет неизвестной женщины

Искусствоведы, изучавшие картину Пабло Пикассо, нашли под слоем краски портрет женщины. Эксперты исследовали картину с помощью инфракрасных и рентгеновских лучей, пишет CNN.
Предполагается, что Пикассо в 1901 году сначала нарисовал женщину, а через несколько месяцев изобразил поверх ее портрета своего друга, скульптора Матеу Фернандеса де Сото. Скрытый рисунок исследователи обнаружили, когда готовили картину к выставке.
По словам замдиректора Галереи Курто Барнаби Райта, портрет женщины «буквально возник на глазах». Исследователи, кстати, изначально подозревали, что под портретом скульптора есть что-то еще. На картине были заметны мазки, не относящиеся к ней.
Эксперты отмечают, что изображенная женщина похожа на других моделей, которых художник рисовал в Париже в 1901 году. Так, у нее прическа шиньон, которая была популярна там в то время.
Как показывают рентгеновские снимки, художник перерабатывал этот холст три или четыре раза. Исследователи полагают, что он делал это, так как не мог позволить себе покупать новые материалы, а также любил превращать одно изображение в другое.
«Он не белил холст между сменой сюжета, чтобы получить чистый лист. Он нарисовал фигуру своего друга прямо поверх женщины… одна фигура появляется из другой, трансформируя одну в другую», — рассказал Райт.
Кстати, ранее похожий случай произошел со знаменитой картиной итальянского художника эпохи Возрождения Тициана. Под ней нашли ранее неизвестный портрет. Открытие совершили исследователи из Лаборатории художественной характеристики Андреаса Питтаса при Кипрском институте.