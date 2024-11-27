Под Калугой восстанавливают усадьбу с экзотическим садом

— Я искала дом для семьи. Открыла сайт недвижимости и встретила несколько предложений, в том числе фотографию печных изразцов и фрагменты фасада. Конечно, я сразу же увидела в них историческую ценность. Но в объявлении было сказано, что дом 1929 года, а изразцы гораздо старше. Стало любопытно, это заставило копнуть глубже, выяснить информацию о Ракицком, о котором я вообще ничего не знала. Я поняла, что надо смотреть дом. Через пару дней приехала хозяйка — наследница Николая Петровича — и показала мне усадьбу, — рассказала Евгения Жданова о приобретении этой недвижимости. — Я догадывалась: это не то, что я искала. Но мне стало обидно за этот дом, за Ракицкого, которого забыли в Тарусе. Мне показалось, что это шанс устранить несправедливость, рассказать трогательную историю любви к женщине, оказавшейся в тяжелой ситуации. Здесь столько невероятных граней наследия и смыслов. Мне показалось, что это невероятное энергетическое место, которому нужна я, а оно нужно мне. Оно нужно всем, это место, где прорастают корни, где ты здесь чувствуешь все грани жизни.