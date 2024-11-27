Под Калугой восстанавливают усадьбу с экзотическим садом

Так имя почетного гражданина города Тарусы Николая Ракицкого снова стало на слуху.
Для любимой жены
С Тарусой связаны имена Цветаевой, Ахмадулиной, Паустовского, Заболоцкого, Поленова, Коровина… Но есть здесь и совершенно необычное место — усадьба Ракицкого. Это был ученый-агроном, ботаник, филолог, автор нескольких книг, человек энциклопедических знаний и необыкновенной широты интересов. Он окончил факультет философии Киевского университета, потом сельскохозяйственную академию в Баварии, а искусство изучал в Италии. Свободно разговаривал на шести языках. Именно Николаю Петровичу Ракицкому Таруса обязана сразу двумя достопримечательностями: Тарусской картинной галереей и садом экзотических растений.
В Тарусу Ракицкий приехал в 1926 году. Его жена — писательница Софья Захаровна Федорченко — из-за травли, устроенной литераторами во главе с Демьяном Бедным, находилась в тяжелом состоянии. А в тихой Тарусе супруг построил для нее дом и высадил сад.
Но сначала был дом. Дом с нетипичными для деревни (и Цветаева, и Паустовский жили в обычных пятистенках) большими окнами, не из круглых бревен, а из отесанных. Небольшой — всего 55 квадратных метров, — но все здесь было продумано до мелочей. На кухне постоянно была горячая вода (в печь встроена специальная емкость), а за теплым печным боком обустроен туалет, в котором хитроумно устроенные канализация и вентиляция минимизировали все неблаговидности. А ведь в Тарусе до сих пор еще есть даже многоквартирные дома с клозетом на улице. Для Ракицкого же важно было устроить свою Софью Захаровну максимально комфортно.
И еще был сад. От северных ветров защищала стена из берез, по периметру росли ели и сосны. И какие! Пять сортов, в том числе ель Энгельмана с пониклыми ветвями и необыкновенными — скорее бирюзовыми, чем голубыми, — иголками, канадская ель коника, балканская сосна, которую чаще называют румелийской, с огромными шишками. Последнюю Ракицкий очень рекомендовал для озеленения. Это сегодня маньчжурский орех и скумпия не такая уж редкость, но именно Ракицкий начинал адаптировать их для украшения наших городов.
Вместе с домом и садом новой хозяйке достались фотоальбомы, письма и записи Ракицкого, его дневники.
Южную катальпу вырастить в средней полосе непросто, хотя появились морозоустойчивые сорта. А у Ракицкого росла обычная, привезенная с юга. Разные виды сирени украшали сад, а жасминовая аллея из шести сортов наполняла все вокруг ароматом. А ведь еще росли плодовые деревья и кустарники — как ягодные, так и декоративные, — был огород. Южную сторону дома завивали лианы — актинидия и лимонник. Розы, гортензии, магония, бересклеты… В списке 139 видов растений.
На старых фотографиях видно, насколько этот сад был красив в любое время года. Сад для любимой женщины, где все росло для нее.
В 1963 году Ракицкий решил передать свою коллекцию картин Тарусе, поскольку, как и Паустовский, был уверен, что искусство должно быть доступно не только столичным жителям, но и людям в глубинке. Он добился, чтобы Минкульт организовал в Тарусе картинную галерею, куда было передано 200 полотен русских и европейских художников.
Николая Ракицкого не стало в 1979 году. Больше его садом никто не занимался.
От печных изразцов
Интерьерный дизайнер Евгения Жданова с детьми приехала в Тарусу из Москвы в пандемию: у ее мамы там дача. Она познакомилась с местным творческим сообществом и поняла, что ей очень комфортно в этой среде. Следующий шаг — купить в Тарусе собственный дом.
— Я искала дом для семьи. Открыла сайт недвижимости и встретила несколько предложений, в том числе фотографию печных изразцов и фрагменты фасада. Конечно, я сразу же увидела в них историческую ценность. Но в объявлении было сказано, что дом 1929 года, а изразцы гораздо старше. Стало любопытно, это заставило копнуть глубже, выяснить информацию о Ракицком, о котором я вообще ничего не знала. Я поняла, что надо смотреть дом. Через пару дней приехала хозяйка — наследница Николая Петровича — и показала мне усадьбу, — рассказала Евгения Жданова о приобретении этой недвижимости. — Я догадывалась: это не то, что я искала. Но мне стало обидно за этот дом, за Ракицкого, которого забыли в Тарусе. Мне показалось, что это шанс устранить несправедливость, рассказать трогательную историю любви к женщине, оказавшейся в тяжелой ситуации. Здесь столько невероятных граней наследия и смыслов. Мне показалось, что это невероятное энергетическое место, которому нужна я, а оно нужно мне. Оно нужно всем, это место, где прорастают корни, где ты здесь чувствуешь все грани жизни.
Новый росток
Вместе с домом и садом, который уже обрезали до 30 соток, ей достались фотоальбомы, письма и записи Ракицкого, его дневники. Собирая по крупинкам, восстановили интерьеры дома.
С садом было сложнее. Евгения вспоминает, что это были сплошные заросли сныти, вымахавшей почти в ее рост, и молодой поросли кленов. От экзотических растений осталась лишь пятая часть.
— Выжили только большие деревья. Вы видите их по периметру: тут растут маньчжурский орех, ромелийская сосна, ель Энгельмана, амурская сирень, коллекция чубушников, — говорит Евгения Жданова.
Понадобились профессионалы — ландшафтные архитекторы, которые могли бы восстановить этот сад, расшифровать записи Ракицкого, по фотографиям понять, какой была эргономика сада. Евгения Жданова обратилась к ландшафтникам из питерского агентства «МОХ», которые согласились заняться этим уникальным проектом бесплатно.
Евгения Жданова изначально поняла, что сад Ракицкого должен не просто сохраниться, а дальше развиваться, для чего необходимо наполнить его разнообразными событиями. Ведь у Ракицкого здесь летом давали театрализованные представления — «Тарусские театральные вечера», которые проводились по инициативе актрисы Смирновой, переехавшей в городок.
— Сейчас творческая зона у нас — в беседке. Гастрономическая веранда — в самом дальнем пространстве, где была летняя кухня. Концертный зал — круглая лужайка и эстрада. Замечательная «купальская» беседка в уголке — место, где мы на Ивана Купалу проводим всякие традиционные славянские обряды, — поделилась новая хозяйка старого сада.
Ценно, что это место дышит — не законсервировано. Евгения Жданова хочет восстановить растения по списку Ракицкого — все 139 наименований — и привнести сюда те, что сейчас являются экзотическими. Так появились два тиса ягодных, сумах, большая коллекция роз. Плюс коллекция старинных сортов пионов.
«Мы не знаем, какие пионы здесь были раньше, но мы нашли в Тарусе коллекционера старинных пионов и вместе с ним здесь высадили», — поделилась Жданова. Смогли восстановить аралию маньчжурскую (чертово дерево) — вторую зиму пережила. Прижилась птилея — денежное дерево, его полюбили птицы. Так, очень тактично и деликатно, вернув то, что принадлежало саду, какими-то небольшими штрихами добавили немного новой жизни.