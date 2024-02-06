Под Хабаровском амурский тигр разбудил бурого медведя

«Госинспекторы Большехехцирского заповедника ФГБУ “Заповедное Приамурье” обнаружили следы очень крупного медведя. Подобная ситуация среди зимы происходит в тайге крайне редко, поэтому решили протропить след медведя в “пяту” до берлоги и выяснить обстоятельства прерывания его спячки. Предположительно, медведя поднял из берлоги тигр. Ведь рядом со следами косолапого отчётливо видны отпечатки лап амурского тигра трёхнедельной давности», — говорится в сообщении.
По данным участкового госинспектора Сергея Лагутина, предположительно, этим хищником может быть крупный самец по кличке Одыр.
Отмечается, что в минувшие выходные при мониторинге территории инспекторы нашли входной след медведя, а затем временную берлогу, а также «лежку» перед входом во «времянку».
«Далее, в целях безопасности, входной след мы обошли по кругу. Выходных следов из круга не обнаружили. Это значит, что медведь лег в берлогу и вновь уснул. В район предполагаемой берлоги имеется три подхода тигра двух-трехнедельной давности, следов борьбы обнаружено не было», — цитирует дирекция участкового госинспектора заповедника Юрия Кя.
Большехехцирский государственный природный заповедник учреждён в 1963 году. Площадь его территории составляет более 45 тысяч гектаров. Площадь охранной зоны — 12 тысяч. Расположен в Хабаровском районе Хабаровского края, в 15−20 километрах южнее Хабаровска, в пределах хребта Большой Хехцир. На территории произрастают более тысячи видов сосудистых растений, более 200 видов мхов, более 100 — лишайников и более 800 видов грибов. Здесь встречается шесть видов амфибий, восемь — рептилий, 240 — птиц, 45 — рыб и 53 вида млекопитающих. Подробно исследованы паукообразные, из них пауков найдено около 320 видов, а клещей — около 200. Из насекомых, которых в заповеднике собрано и определено более 5 тысяч видов, хорошо изучены бабочки (около 2,5 тысяч видов). Среди всего разнообразия есть занесенные в Красную книгу РФ и редкие животные, птицы и насекомые.