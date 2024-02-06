Под Хабаровском амурский тигр разбудил бурого медведя

Большехехцирский государственный природный заповедник учреждён в 1963 году. Площадь его территории составляет более 45 тысяч гектаров. Площадь охранной зоны — 12 тысяч. Расположен в Хабаровском районе Хабаровского края, в 15−20 километрах южнее Хабаровска, в пределах хребта Большой Хехцир. На территории произрастают более тысячи видов сосудистых растений, более 200 видов мхов, более 100 — лишайников и более 800 видов грибов. Здесь встречается шесть видов амфибий, восемь — рептилий, 240 — птиц, 45 — рыб и 53 вида млекопитающих. Подробно исследованы паукообразные, из них пауков найдено около 320 видов, а клещей — около 200. Из насекомых, которых в заповеднике собрано и определено более 5 тысяч видов, хорошо изучены бабочки (около 2,5 тысяч видов). Среди всего разнообразия есть занесенные в Красную книгу РФ и редкие животные, птицы и насекомые.