Под древним колодцем нашли 4000-летние древнеегипетские гробницы

В Саккаре команда египетских и японских археологов обнаружила 4000-летние гробницы. Они были спрятаны под древним каменным колодцем, пишет Daily Mail.
Две усыпальницы построили из глиняных кирпичей, а еще две были высечены в скале у края плато. В одной из них исследователи нашли мумию. Среди других находок — алебастровая плита, массивная чаша, фрагменты произведений, изображающих древнеримских и древнеегипетских богинь, напоминающих Афродиту и Исиду, что говорит о смешении культур в то время или о том, что схожесть божеств могла рассматриваться как своеобразный урок мировой гармонии.
В Древнем Египте Исида почиталась как одна из главных богинь. Впоследствии ее культ распространился и по Римской империи, ей поклонялись в районах, находившихся на территории от современной Англии до нынешнего Афганистана. Она была важнейшей богиней в связанных с мертвыми ритуалах, люди верили, что она исцеляет больных и воскрешает умерших. Кроме того, Исида была примером для женщин как мать, рассказывают в энциклопедии Britannica. Согласно созданному жрецами Гелиополиса мифу, она была женой Осириса, научила женщин Египта печь, ткать и варить пиво. После того как Сет убил ее мужа и разрубил его на части, которые разбросал по миру, Исида нашла и соединила его останки, вскоре у супругов родился сын Гор.
Раскопки показали, что данные территории использовались на протяжении тысячелетия после восстановления Мемфиса в качестве столицы и изгнания племен-гиксосов.