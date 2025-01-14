Под древним колодцем нашли 4000-летние древнеегипетские гробницы

В Древнем Египте Исида почиталась как одна из главных богинь. Впоследствии ее культ распространился и по Римской империи, ей поклонялись в районах, находившихся на территории от современной Англии до нынешнего Афганистана. Она была важнейшей богиней в связанных с мертвыми ритуалах, люди верили, что она исцеляет больных и воскрешает умерших. Кроме того, Исида была примером для женщин как мать, рассказывают в энциклопедии Britannica. Согласно созданному жрецами Гелиополиса мифу, она была женой Осириса, научила женщин Египта печь, ткать и варить пиво. После того как Сет убил ее мужа и разрубил его на части, которые разбросал по миру, Исида нашла и соединила его останки, вскоре у супругов родился сын Гор.