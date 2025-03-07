Под древнейшим городом нашли широкую сеть каналов. Открытие удивляет

Археологи обнаружили 200 основных каналов и порядка 4 тыс. мелких ответвлений, приносивших воду приблизительно к 700 фермам. Выявить их получилось при помощи снимков со спутников и дронов. Основные каналы напрямую связаны с древним руслом Евфрата и достигали в длину от 1−9 км, в ширину — 2−5 м. Каналы выкапывали так, чтобы вода с речных дамб сама стекала к близлежащим полям.