Под древнейшим городом нашли широкую сеть каналов. Открытие удивляет

Под древнейшим городом Месопотамии — Эриду (Эреду) — нашли широкую сеть каналов. Открытие предоставляет новые данные о развитии земледелия в регионе. Результаты исследования представлены в журнале Antiquity, работы возглавил геоархеолог Джафар Джотери из Даремского университета (Англия). Вкратце об открытии пишет Independent.
Эриду располагается на территории современного Ирака. Это один из наиболее хорошо сохранившихся археологических памятников, регион был заселен с VI — начала I тысячелетия до н. э.
Согласно списку шумерских царей, Эриду почитался как самый древний шумерский город, его покровителем считался Энки, повелитель подземных вод, уточняют в энциклопедии Britannica.
Археологи обнаружили 200 основных каналов и порядка 4 тыс. мелких ответвлений, приносивших воду приблизительно к 700 фермам. Выявить их получилось при помощи снимков со спутников и дронов. Основные каналы напрямую связаны с древним руслом Евфрата и достигали в длину от 1−9 км, в ширину — 2−5 м. Каналы выкапывали так, чтобы вода с речных дамб сама стекала к близлежащим полям.
До этого представления об ирригации в регионе были основаны на косвенных доказательствах — записях на клинописных таблицах. Теперь ученые нанесли на карту развитую сеть каналов, которая существовала еще до начала I тысячелетия до н. э. Такая система управления водными ресурсами демонстрирует, как в древности земледельцы орошали поля.
Сеть каналов оставалась неизменной на протяжении нескольких веков, пока в I тысячелетия до н. э. не изменилось русло Евфрата. В итоге в наши дни территории оставались пересохшими и необитаемыми, так и сохранился древний ландшафт. В других районах Месопотамии ирригационные системы оказались под новыми каналами.
Ранее сообщалось о том, что на мексиканском полуострове Юкатан лазерное сканирование позволило найти огромный город майя. В поселении насчитывается свыше 6,6 тыс. сооружений, в том числе пирамиды, похожие на те, что расположены в Чичен-Ице и Тикале. След древнего поселения заметили на карте, составленной в целях мониторинга уровня углерода в мексиканских лесах.