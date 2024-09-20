Под давлением. Мясников назвал способы держать давление под контролем

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников перечислил стандартные ошибки, которые многие из раза в раз совершают при лечении повышенного давления.
Если у человека гипертония под контролем, он принимает лекарства, но при этом бывают эпизоды повышения, с чем это может быть связано?
«Устойчивая гипертония нормализуется под действием лекарств, но если ты перестаешь принимать препараты, давление начинает расти. Повышение давления в таких ситуациях человек может спровоцировать физическими нагрузками. Чувство голода и тревоги также может приводить к повышению давления. Чтобы понять, в чем причина, надо провести холтеровское мониторирование. С его помощью можно получить три цифры — среднюю по дню, по ночи и за сутки. И с этой цифрой уже работать», — пояснил Мясников.
Причина может крыться и в погрешностях диеты, когда человек злоупотребляет солью. Возможно, требуется прием диуретиков, если повышается количество жидкости. И если такие эпизоды начинаются, надо обращаться к врачу и разбираться.
Могут ли физнагрузки при гипертонии спровоцировать инфаркт?
Мясников отметил, что нет, такого не будет, если разумно подойти к вопросу организации тренировок. Надо следить за пульсом, ведь в гипертонии плохо то, что человек не подготовлен к нагрузкам. «Максимальная допустимая частота пульса равняется 220 минус возраст, но сегодня еще необходимо отнять 15%, чтобы получить оптимальное значение. Плюс надо следить за солью и правильно принимать медикаменты», — рассказал врач.
Может ли состояние гипертоника ухудшаться в связи с магнитной бурей?
«Есть универсальный совет, работает на 100%: отключите любую информацию про магнитные бури. Вы прочитали, что магнитная буря, медики предупреждают. Ну не читайте вы, и все будет хорошо. Я еще согласен про дождь, когда меняется атмосферное давление», — пояснил медик.
Могут ли препараты от гипертонии вызывать мужское бессилие?
Тут возникает логичный вопрос: а как контролировать давление. «Надо просто подобрать те препараты, которые не действуют таким образом. Таким эффектом, например, могут отличаться и применяемые при гипертонии диуретики. Если это связано с лекарствами, а не лишним весом или аморфностью, тогда надо просто менять лекарства», — рассказал Мясников.
Могут ли быть проблемы с подбором препаратов от давления?
«Ждать, что что-то поможет срочно, не надо. Любое срочно не относится к гипертонии. Должен быть планомерный подбор лекарств, регулярный их прием под контролем врача. Нет такой гипертонии, к которой нельзя подобрать лекарство. И универсального лекарства тоже нет. Правильный питьевой режим, ограничить соль, подобрать физнагрузки, снижать вес — это тоже важно», — подчеркнул врач.
При подготовке материала использованы следующие источники: О самом главном.