Под давлением. Мясников назвал способы держать давление под контролем

«Устойчивая гипертония нормализуется под действием лекарств, но если ты перестаешь принимать препараты, давление начинает расти. Повышение давления в таких ситуациях человек может спровоцировать физическими нагрузками. Чувство голода и тревоги также может приводить к повышению давления. Чтобы понять, в чем причина, надо провести холтеровское мониторирование. С его помощью можно получить три цифры — среднюю по дню, по ночи и за сутки. И с этой цифрой уже работать», — пояснил Мясников.