Почва рядом с египетскими пирамидами была отравлена. В чем причина

Команда ученых из Франции, Великобритании, Китая и Египта нашла признаки загрязнения почвы металлами на территории гавани Хуфу, существовавшей в Древнем Египте. Результаты исследования представлены в журнале Geology, среди авторов — Гамаль Юнес из Университета Экс-Марсель и Университета Айн-Шамс, Ален Верон из Университета Экс-Марсель и другие. Вкратце об открытии пишет Live Science.
Гавань располагалась вдоль ныне исчезнувшего рукава Нила, по которому доставлялись различные материалы. Кроме того, здесь производили медные инструменты, при этом в медь добавляли мышьяк, стремясь добиться большей прочности.
Посредством масс-спектрометрии эксперты провели замеры меди, мышьяка, алюминия, железа и титана, также они осуществили углеродное датирование отложений. Оказалось, что начало загрязнения почвы металлами относится к 3265 году до н.э., то есть еще в преддинастический период, когда в этих землях велась обработка металла.
Пик загрязнения приходился на строительство поздних пирамид — приблизительно 2500 годы до н.э. — и сохранялся до 1000 годов до н.э. «Мы нашли самое древнее региональное загрязнение металлами, которое когда-либо фиксировалось в мире», — утверждает Верон. Уровень меди в то время был в 5−6 раз выше естественного фона, что говорит о серьезной промышленной деятельности.
Благодаря новому исследованию были получены дополнительные данные о том, как в древности египтяне адаптировались к трудностям, вызванным изменениями окружающей среды. Оказалось, что металлообработка не останавливалась, когда уровень воды в Ниле снижался, а гавань иссыхала. Так, 2200-х годах до н.э. уровень воды в реке достиг минимума — в период, омраченный гражданскими беспорядками и мрачными слухами о каннибализме, говорится в публикации. Уровень загрязнения металлами оставался высоким, а это свидетельствует об устойчивости инфраструктуры и трудовых ресурсов.
По мнению Верона, обмеление Нила могло предоставить местным жителям новые возможности — были обнажены плодородные поймы, и поэтому сельское хозяйство испытало резкий подъем. Возможно, обработка металлов продолжилась и после того, как в Гизе перестали возводить пирамиды — нужно было обеспечивать потребности развивавшегося скотоводства.
Среди расположенных на плато Гиза усыпальниц — пирамида Хеопса, вокруг которой сложилось немало легенд. Долго считалось, что гробница была построена рабами. Эксперты выдвинули другую гипотезу: усыпальницу Хеопса могли возводить квалифицированные рабочие, получавшие плату за свой труд. Предположение подтверждается раскопками. Так, строителей хоронили возле пирамиды и оставляли в их могилах принадлежности для загробной жизни. Вряд ли бы рабов погребали около фараона и заботились об их жизни после смерти.