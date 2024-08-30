Почва рядом с египетскими пирамидами была отравлена. В чем причина

Благодаря новому исследованию были получены дополнительные данные о том, как в древности египтяне адаптировались к трудностям, вызванным изменениями окружающей среды. Оказалось, что металлообработка не останавливалась, когда уровень воды в Ниле снижался, а гавань иссыхала. Так, 2200-х годах до н.э. уровень воды в реке достиг минимума — в период, омраченный гражданскими беспорядками и мрачными слухами о каннибализме, говорится в публикации. Уровень загрязнения металлами оставался высоким, а это свидетельствует об устойчивости инфраструктуры и трудовых ресурсов.