Почти треть россиян стали более внимательны к своему здоровью в 2024 году

Согласно данным, собранным Институтом современных медиа в период с 10 по 20 декабря 2024 года были опрошены 1,6 тыс. россиян. Женщины проявляют больший интерес к своему здоровью, чем мужчины — 31% против 25%. Большинство опрошенных (59%) признали, что их отношение к своему здоровью не изменилось, а каждый десятый участник (10%) отметил, что теперь уделяет этому аспекты меньше внимания. Результатами опроса делится Москва 24.
Как показывает опрос, россияне чаще всего связывают заботу о здоровье с правильным питанием: 11% респондентов в этом году изменили свой рацион или начали соблюдать диету. На втором месте по популярности — физическая активность: 8% опрошенных сообщили об изменениях в своих спортивных привычках, начиная от занятий в тренажерном зале до прогулок на свежем воздухе.
Кроме того, 4% участников стали более внимательны к профилактике заболеваний, а 3% написали о своих изменениях в образе жизни, включая отказ от курения и алкоголя, а также уделение внимания иммунитету. Лишь 1% респондентов сообщил, что начал следить за режимом дня и отдыхом, а также стал принимать БАДы и витамины.
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