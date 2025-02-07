Почти треть россиян стали более внимательны к своему здоровью в 2024 году

Кроме того, 4% участников стали более внимательны к профилактике заболеваний, а 3% написали о своих изменениях в образе жизни, включая отказ от курения и алкоголя, а также уделение внимания иммунитету. Лишь 1% респондентов сообщил, что начал следить за режимом дня и отдыхом, а также стал принимать БАДы и витамины.