Почти треть россиян путешествуют раз в год — опрос

Среди опрошенных россиян 81% путешествуют с семьями, 12% — с друзьями, 6% — в одиночку, а 1% — в составе туристической группы. При выборе места отдыха 38% респондентов акцентируют внимание на цене. 21% опрошенных обращают внимание на природные красоты, 16% — на безопасность, 14% — на доступность инфраструктуры и развлечений, а 11% — на наличие культурных и исторических достопримечательностей. Эксперты отметили, что 32% россиян в среднем тратят на путешествие более 50 тыс. рублей на человека, 31% — до 10 тыс. рублей, 19% — от 10 до 30 тыс. рублей, а 18% — от 30 до 50 тыс. рублей.