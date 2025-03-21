Почти треть россиян путешествуют раз в год — опрос

«Почти половина респондентов (49%) ответили, что совсем не путешествуют, 28% жителей России путешествуют один раз в год, 17% участников опроса отправляются в путешествие два-три раза в год, еще 6% — более трех раз в год», — сообщили эксперты.
Исследование показало, что пляжный отдых является наиболее предпочтительным вариантом для 38% россиян. 25% респондентов выбирают оздоровительные программы в санаториях или спа, 24% предпочитают экскурсионный или культурный отдых, а 13% отдают предпочтение активному отдыху. Исследование проводилось среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан России.
В первом квартале 2025 года наиболее востребованным направлением стал Стамбул, средняя стоимость авиабилета в который составила 18 316 рублей. На втором месте находится Ереван, куда можно добраться в среднем за 13 872 рубля. Третье место занимает Баку, средняя цена перелета составляет 14 115 рублей. Тбилиси и Дубай расположились на четвертом и пятом местах, средняя стоимость билетов составляет 13 117 рублей и 24 711 рублей соответственно.
«Высокая популярность Стамбула у российских туристов сохраняется даже с учетом роста стоимости авиабилетов примерно на 8,7% по сравнению с 2024 годом. Это обусловлено не только привлекательностью самого Стамбула как туристического центра, но и его значительной ролью в качестве удобного пересадочного пункта для путешествий в европейские страны», — пояснил директор по продукту сервиса «Купибилет» Андрей Маслак.
Среди опрошенных россиян 81% путешествуют с семьями, 12% — с друзьями, 6% — в одиночку, а 1% — в составе туристической группы. При выборе места отдыха 38% респондентов акцентируют внимание на цене. 21% опрошенных обращают внимание на природные красоты, 16% — на безопасность, 14% — на доступность инфраструктуры и развлечений, а 11% — на наличие культурных и исторических достопримечательностей. Эксперты отметили, что 32% россиян в среднем тратят на путешествие более 50 тыс. рублей на человека, 31% — до 10 тыс. рублей, 19% — от 10 до 30 тыс. рублей, а 18% — от 30 до 50 тыс. рублей.
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