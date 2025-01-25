Почти треть российских семей считает детский шопоголизм серьезной проблемой

Большинство родителей (68%) сообщили, что их дети впервые сделали онлайн-заказ в возрасте от семи до 12 лет, в то время как 32% — в возрасте от 13 до 15 лет.
При этом 62% опрошенных родителей отметили, что их дети часто необдуманно тратят деньги на онлайн-покупки. Из них 28% указали, что спонтанными были как минимум половина таких заказов. 28% респондентов считают, что треть покупок сделана спонтанно, а 6% — что все заказы являются незапланированными, сообщают Известия.
Наиболее популярными товарами среди детей являются предметы для хобби и творчества (45%), цифровые продукты, включая игры, онлайн-подписки и сертификаты (38%), а также одежда и обувь (30%) и игрушки (25%).
Эксперты выяснили, что 23% родителей не одобряют покупки неподходящих игрушек, предназначенных для старших детей. 22% респондентов выражают недовольство по поводу онлайн-подписок и сертификатов, которые покупают их дети. Еще 19% считают неподходящими сладости и снеки, а 18% — игры для компьютеров и игровых приставок.
Более трети (36%) опрошенных семей отметили, что их дети делают заказы в интернете ежемесячно. 20% респондентов сообщили, что их ребенок заказывает товары раз в неделю или чаще, в то время как 44% — один раз в несколько месяцев или реже.
При этом 52% родителей указали, что их дети в среднем тратят на один онлайн-заказ от 500 до 1 тыс. рублей, 25% — от 1 до 5 тыс. рублей, а 23% — до 500 рублей.
Кроме того, 96% родителей контролируют расходы своих детей на покупки в интернете. 33% из них выдают деньги на онлайн-покупки, 19% привязывают детскую карту к своей, 19% запрещают заказывать определенные товары, а 11% устанавливают лимиты на сумму или количество онлайн-заказов.
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