Почти рекорд. Эксперт Финогенова рассказала, кому поднимут зарплату на 16,6%

С начала года традиционно индексируется ряд социальных выплат, пособий и зарплат. 2025 год не станет исключением — существенно вырастет оклад тех, кто получает «минималку», рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.
«Теперь тех, кто получает так называемую “минималку” и трудится полный рабочий день, зарплата не должна быть ниже этого уровня, — уточнила экономист. — А значит таких граждан ждет существенная прибавка. Но если речь идет о подработке или если сотрудник не был на рабочем месте из-за больничного или отпуска, оклад может и не доходить до установленного законом минимума».
Причем прибавка эта будет лишь немного больше, чем рекордная индексация 2024-го. В январе этого года МРОТ вырос на 18,5%. Столь высокие темпы увеличения необходимы, чтобы реализовать поручение президента о том, чтобы довести МРОТ до 35 000 рублей к 2030 году.
При этом действительно, согласно подсчетам экспертов, зарплаты россиян в 2024 году выросли на 18%, достигнув в среднем 85 тыс.
Кроме того, далеко не все граждане ощущают на себе реальное пополнение бюджета, так как многие работодатели не индексируют зарплаты своих сотрудников после увеличения МРОТ. Например, если человек получает «серый» доход (часть — официально, а часть — в конверте), руководство может просто увеличить официальную часть, урезав премиальные и бонусы, и тогда в общем доход человека будет стоять на месте.