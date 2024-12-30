Почти рекорд. Эксперт Финогенова рассказала, кому поднимут зарплату на 16,6%

«Теперь тех, кто получает так называемую “минималку” и трудится полный рабочий день, зарплата не должна быть ниже этого уровня, — уточнила экономист. — А значит таких граждан ждет существенная прибавка. Но если речь идет о подработке или если сотрудник не был на рабочем месте из-за больничного или отпуска, оклад может и не доходить до установленного законом минимума».