Почти половина россиян потратят на подарки к 23 февраля не более 3 тыс. рублей

В банке добавили, что россияне всё чаще выбирают полезные и практичные подарки. Тем не менее, бюджет не всегда является главным фактором. В этот день люди стараются уделить внимание своим близким, коллегам и друзьям. Чаще всего поздравляют мужей, любимых, отцов и близких родственников. Среди женщин в этот день принято поздравлять родных, подруг и матерей.