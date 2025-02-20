Почти половина россиян потратят на подарки к 23 февраля не более 3 тыс. рублей

Еще 22% респондентов собираются выделить на подарки от 3 до 5 тысяч рублей, а такая же доля — более 10 тысяч рублей. 9% опрошенных планируют потратить от 5 до 10 тысяч рублей.
К тому же, 42% участников опроса считают этот праздник исключительно мужским. Однако многие утверждают, что поздравления заслуживают и женщины, которые защищают интересы своей страны. При выборе подарков 51% россиян обращают внимание на пожелания получателя, 40% предпочитают импровизировать, и лишь 9% всегда готовят сюрпризы.
Что касается предпочтений в подарках, то женщины чаще всего выбирают парфюмерию, косметику, одежду и аксессуары. Мужчины, в свою очередь, склонны дарить вещи, которые сами хотели бы получить: парфюм, деньги или инструменты. При этом только 12% опрошенных заявили, что подарок им не нужен.
В банке добавили, что россияне всё чаще выбирают полезные и практичные подарки. Тем не менее, бюджет не всегда является главным фактором. В этот день люди стараются уделить внимание своим близким, коллегам и друзьям. Чаще всего поздравляют мужей, любимых, отцов и близких родственников. Среди женщин в этот день принято поздравлять родных, подруг и матерей.
В День защитника Отечества чествуют тех, кто стоит стеной за свои семьи и свою страну. Именно поэтому так важно сказать теплые слова своему избраннику, главе вашего небольшого супружеского государства. Собрали поздравления мужу с 23 Февраля в прозе и стихах.