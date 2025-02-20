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Почти половина россиян потратят на подарки к 23 февраля не более 3 тыс. рублей

Согласно опросу, проведенному Почта Банком, почти половина россиян — 47% — планируют потратить на подарки к 23 февраля до 3 тысяч рублей.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Еще 22% респондентов собираются выделить на подарки от 3 до 5 тысяч рублей, а такая же доля — более 10 тысяч рублей. 9% опрошенных планируют потратить от 5 до 10 тысяч рублей.

К тому же, 42% участников опроса считают этот праздник исключительно мужским. Однако многие утверждают, что поздравления заслуживают и женщины, которые защищают интересы своей страны. При выборе подарков 51% россиян обращают внимание на пожелания получателя, 40% предпочитают импровизировать, и лишь 9% всегда готовят сюрпризы.

Что касается предпочтений в подарках, то женщины чаще всего выбирают парфюмерию, косметику, одежду и аксессуары. Мужчины, в свою очередь, склонны дарить вещи, которые сами хотели бы получить: парфюм, деньги или инструменты. При этом только 12% опрошенных заявили, что подарок им не нужен.

В банке добавили, что россияне всё чаще выбирают полезные и практичные подарки. Тем не менее, бюджет не всегда является главным фактором. В этот день люди стараются уделить внимание своим близким, коллегам и друзьям. Чаще всего поздравляют мужей, любимых, отцов и близких родственников. Среди женщин в этот день принято поздравлять родных, подруг и матерей.

В День защитника Отечества чествуют тех, кто стоит стеной за свои семьи и свою страну. Именно поэтому так важно сказать теплые слова своему избраннику, главе вашего небольшого супружеского государства. Собрали поздравления мужу с 23 Февраля в прозе и стихах.