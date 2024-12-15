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Почти половина россиян отказались от просмотра новогодних шоу

Традиция просмотра новогодних «огоньков» с каждым годом теряет популярность. С 2020-го доля не планирующих смотреть развлекательное шоу выросла с 38 до 47% в 2024 году. Каждый третий включит телевизор в фоновом режиме.

Источник: РБК

Только каждый десятый россиянин будет смотреть в новогоднюю ночь развлекательное шоу. Каждый третий (34%) включит трансляцию для фона, а 47% откажутся от просмотра программ, следует из результатов исследования сервиса Superjob (есть у РБК).

Согласно исследованию, женщины (38%) чаще мужчин (30%) говорили о желании включить фоном музыкально-развлекательное шоу в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом также чаще заявляли люди старше 45 лет (43%), чем молодое поколение, где только каждый третий планирует включить программу как фон. Среди бездетных (31%) меньше россиян планирует слушать на фоне «огоньки», чем среди опрошенных с детьми (41%).

Среди желанных артистов опрошенные назвали как известных исполнителей (Шаман, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров), так и молодых звезд (Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти), а также участников шоу «Голос» (Дина Зарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева).

Исследование проведено методом опроса 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 369 населенных пунктах во всех округах страны 8—11 декабря.

Исследователи отмечают, что с годами традиция просмотра музыкально-развлекательного шоу в новогоднюю ночь теряет популярность. Россияне все чаще отказываются включать программу даже для фона.

В 2023 году о нежелании смотреть телепередачи, посвященные Новому году, заявили 45% россиян. Каждый девятый опрошенный планировал смотреть шоу, а на фон программу хотели поставить 33% россиян. Таким образом, доля тех, не планирует смотреть развлекательное шоу в новогоднюю ночь, выросла с 38% в 2020 году до 47% в 2024-м.

Среди артистов, которых бы респонденты хотели увидеть, были Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Дима Билан. Затем в рейтинге популярности шли Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия и Shaman. Замкнули десятку Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев.