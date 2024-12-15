Почти половина россиян отказались от просмотра новогодних шоу

Согласно исследованию, женщины (38%) чаще мужчин (30%) говорили о желании включить фоном музыкально-развлекательное шоу в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом также чаще заявляли люди старше 45 лет (43%), чем молодое поколение, где только каждый третий планирует включить программу как фон. Среди бездетных (31%) меньше россиян планирует слушать на фоне «огоньки», чем среди опрошенных с детьми (41%).