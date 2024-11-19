Почти половина россиян чаще ошибаются в работе при недосыпе

По словам Натальи Болотовой, провизора и заведующей аптеки СБЕР ЕАПТЕКИ, если по каким-то причинам сон не удается нормализовать самостоятельно, необходимо обратиться к врачу, который поможет выявить причину и подобрать препараты и методы лечения. Для тех, кто не испытывает сложностей с засыпанием, но хотел бы улучшить качество сна, эксперт советует принимать лекарственные травы в виде чая, настоя или отвара, по отдельности или сочетая между собой: лаванду, чабрец, валериану, мелиссу, кипрей и другие.