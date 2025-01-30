Почти половина опрошенных мужчин в России готова вернуться к своим бывшим

Женщины настроены более решительно: 61% из них уверены, что нужно двигаться дальше, но 39% также готовы простить бывшего партнера. Среди тех, кто пытался восстановить отношения (53% мужчин и 49% женщин), большинство считает это ошибкой. Успешные воссоединения случаются редко: только 10% мужчин и 4% женщин смогли вернуть свои отношения. О результатах опроса сообщили Известия.
Основной причиной разрыва многие называют измену: 35% мужчин и 38% женщин указали на это как на главную причину. На втором месте стоит несовместимость характеров: 34% мужчин и 33% женщин выбрали этот вариант. Для женщин серьезной причиной разрыва также стал абьюз (30%), тогда как у мужчин эта причина упомянута лишь 11% — они чаще расстаются из-за угасания чувств (25%) и бытовых конфликтов (18%). Женщины чаще становятся инициаторами расставания (50%), в то время как только 24% мужчин сами решают разорвать отношения.
Больше 67% мужчин и 66% женщин признались, что долго не могли оправиться после расставания. При этом 70% женщин не жалеют о разрыве, тогда как почти половина мужчин все еще скучают по своим бывшим. 18% женщин почувствовали облегчение после расставания, среди мужчин таких всего 5%.
Кроме того, 45% мужчин и 42% женщин считают, что после разрыва лучше прекратить общение. Лишь каждый пятый (19% мужчин и 18% женщин) готов поддерживать близкие отношения с бывшими партнерами. Большинство россиян (63%) пытались спасти свои отношения перед расставанием.
Ранее сообщалось, что мужчины и женщины предпочитают строить отношения с партнерами моложе себя.