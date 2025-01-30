Почти половина опрошенных мужчин в России готова вернуться к своим бывшим

Основной причиной разрыва многие называют измену: 35% мужчин и 38% женщин указали на это как на главную причину. На втором месте стоит несовместимость характеров: 34% мужчин и 33% женщин выбрали этот вариант. Для женщин серьезной причиной разрыва также стал абьюз (30%), тогда как у мужчин эта причина упомянута лишь 11% — они чаще расстаются из-за угасания чувств (25%) и бытовых конфликтов (18%). Женщины чаще становятся инициаторами расставания (50%), в то время как только 24% мужчин сами решают разорвать отношения.