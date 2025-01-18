Почти нет калорий: Диетолог перечислил продукты, от которых невозможно потолстеть

«Если мы не изменим питание, образ жизни, а просто добавим продукты с отрицательной калорийностью, мы не похудеем. Но если в обед мы заменим какую-нибудь гречку или картофель на огурец или брокколи, то в этом случае вес будет теряться», — отметил собеседник «Москвы 24».