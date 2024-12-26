Почти на 80%. Названы товары, которые сильнее всего подорожали в 2024 году

Сильнее всего в 2024 году подорожали икра лососевых рыб, картофель, лук, сотовая связь и другие товары и услуги. В целом, прирост цен свыше 20% наблюдался лишь по 20 позициям, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.
«Из 833 позиций товаров и услуг, по которым ЕМИСС рассчитывает средние потребительские цены, только по 20 цены выросли более чем на 20%, — отметила она. — В группу топ-20 попали икра лососевых рыб (+51,05%, что составило 3023 ₽ за кг), сливочное масло подорожало на 282 ₽ (+32,18%), оливковое масло — на 24,38% (343 ₽ за кг)».
Из овощей более других подорожали лук — на 31,4% (+11,66 ₽ за кг) и картофель (+79,75%, что составило 23,87 ₽ за кг), добавила Лебединская.
«Из мясной продукции отметилась баранина, которая за год прибавила к цене 20,67%, достигнув к концу года показателя в 801,39 ₽ за кг, — уточнила собеседница. — Из фруктов значительно подорожали апельсины — на 46,51 ₽/кг (28,09%)».
Существенно выросли расходы потребителей и на услуги: сотовая связь подорожала на 26,19%, установка пластиковых окон — на 26% (с 13,2 тыс руб. до 16,67 тыс руб.).
«Отдельно можно отметить и поездки: стоимость путешествия в Египет к концу года достигла 85 075 ₽, (+22,12%), — подчеркнула Лебединская, — а в отдельные страны Средней Азии — 77 718 ₽ (+23,03%). Лишь немного отстает динамика цен на поездки в страны Закавказья (Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия) — 19,04%».
В целом практически все услуги, связанные с путешествиями, поездками и туризмом подорожали за год на 15−20%: это и проживание в гостинице 4−5* (+18,47%), и проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования (+17,59%), а в фирменном поезде — 16,62%. Проезд в такси в расчете на 1 км пути за год стал дороже на 16,52%. Ну, а замыкает топ-20 — рост цен на аренду квартир: однокомнатная подорожала на 20,15%, а двухкомнатная — на 16,47%.
«Из подешевевших можно выделить овощи, — уточнила эксперт. — Средняя стоимость помидоров сократилась на 11,96%, огурцов — на 23,48%. Десяток яиц подешевел на 15,56%, виноград — на 16,52%. Но это в целом по стране. В разрезе регионов картина будет существенно отличаться».