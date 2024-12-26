Почти на 80%. Названы товары, которые сильнее всего подорожали в 2024 году

В целом практически все услуги, связанные с путешествиями, поездками и туризмом подорожали за год на 15−20%: это и проживание в гостинице 4−5* (+18,47%), и проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования (+17,59%), а в фирменном поезде — 16,62%. Проезд в такси в расчете на 1 км пути за год стал дороже на 16,52%. Ну, а замыкает топ-20 — рост цен на аренду квартир: однокомнатная подорожала на 20,15%, а двухкомнатная — на 16,47%.