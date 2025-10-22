Почти месяц в НАТО пытаются понять, кто стоит за ЧП с БПЛА, пишет WP

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Почти месяц в НАТО пытаются понять, кто стоял за инцидентами с дронами в Германии и Дании, отсутствие доказательств не мешает европейским лидерам обвинять Россию в провокациях, пишет газета Washington Post.
В конце сентября и начале октября СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за инцидентами следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
«Чиновникам все еще предстоит идентифицировать их (БПЛА — ред.) происхождение… Эти сведения до сих пор расследуются», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на дипломатов стран НАТО.
По словам одного из дипломатов, альянс интересуют три вопроса: кто ответственен за нарушение границ, было ли оно преднамеренным, являются ли эти инциденты частью закономерности.
При этом, как отмечает газета, европейские лидеры используют инциденты c дронами, чтобы обвинять РФ в «провокациях».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет запускать дроны — «ни во Францию, ни в Данию», ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.