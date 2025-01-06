Почти как Гурченко. Актрисы и певица, у которых было много мужей

Целиковская была актрисой театра имени Вахтангова, иногда снималась в кино — больше всего ролей у неё было в 40-е, когда она, к примеру, сыграла царицу Анастасию Романовну в фильме Сергей Эйзенштейна «Иван Грозный». Она тоже четыре раза была в официальном браке; два первых — с однокурсником Юрием Алексеевем-Месхиевым и писателем Борисом Войтеховым — она называла ошибками молодости. Третьим её мужем стал актер Михаил Жаров, с которым они вместе снялись во время войны в фильме «Воздушный извозчик»; они прожили вместе четыре года. Затем Целиковская вышла замуж за архитектора Каро Алабяна (его именем названа улица в Москве) и была с ним вместе до самой его смерти в 1959 году. Был в жизни Целиковской и пятый, неофициальный брак — после смерти Алабяна она сошлась с актером и режиссером Юрием Любимовым; по одной из версий, именно по её инициативе Любимов поставил студенческий спектакль «Добрый человек из Сезуана», который стал началом реформированного театра на Таганке — его назначение в этот театр тоже пробила Целиковская. Они были вместе до середины 1970-х; затем Любимов ушел к венгерской журналистке и переводчице Каталин Кунц; после лишения режиссера советского гражданство Целиковскую вызывали на допросы, но обошлось без неприятностей — она сообщила, что последние годы никаких отношений с Любимовым не поддерживала.