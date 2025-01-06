Почти как Гурченко. Актрисы и певица, у которых было много мужей

Актерские семьи мало чем отличаются от семей обычных людей, но они всегда привлекали повышенное внимание. Звездные браки и разводы интересуют многих, и избежать этого им очень сложно, хотя они изо всех стараются и говорить о личной жизни не любят. В советское время те же разводы и браки популярных артистов в прессу, разумеется, не попадали, но поклонники всегда знали, кто на ком женился и кто с кем расстался. Сейчас это уже история — в том числе история нашего кино и нашей эстрады, хотя на творчество установленные в области личных отношений рекорды почти не влияют, как, например, было с актером Владимиром Новиковым, который женился 16 раз, правда, 15 — на одной и той же женщине, с которой он прожил 26 лет.
Или Людмила Гурченко, которая по этому показателю может составить конкуренцию американской звезде Элизабет Тейлор, впрочем, и по ролям, пожалуй, тоже. Количество браков Гурченко (а среди её мужей был и Иосиф Кобзон) на ее работе, кажется, не сказалось.
Людмила Давыдова
Считается, что у этой актрисы самое большое количество браков — она была замужем восемь раз. Среди её мужей были актер и режиссер Андрей Ладынин (сын Марины Ладыниной и Ивана Пырьева), режиссер Валерий Усков (один из постановщиков эпосов «Тени исчезают в полночь», «Вечный зов»). Сама она снималась, пожалуй, реже, чем могла, но в её фильмографии есть Крыся в «Майоре “Вихре”», княжна Безухова в «Войне и мире», Наталья Меньшикова в «Тени исчезают в полдень», Верка-модистка в «Место встречи изменить нельзя».
Ольга Аросева
Эту актрису зрители хорошо знали по фильмам «Берегись автомобиля» и «Старики-разбойники», театралы — по ролям в спектаклях Театра Сатиры, а телезрители — как пани Монику в телепередаче «Кабачок “13 стульев”». Но и личная жизнь у Аросевой не была скучной — официально она четыре раза была в браке, среди её мужей оказались коллега по театру актер Юрий Хлопецкий, певец Аркадий Погодин, актер Владимир Сошальский. Впрочем, в поздних интервью она признавалась, что «по-настоящему прожила жизнь в одиночестве».
Валентина Малявина
В отличие от других коллег, на карьере этой актрисы бурная личная жизнь сказалась очень заметно. Первый её брак был студенческим — с сокурсником Александром Збруевым. Но уже через несколько лет на съемках фильма «Иваново детство» Малявина познакомилась с режиссером Андреем Тарковским, у них был роман, который, правда, ничем не закончился. Кроме развода со Збруевым. Следующим мужем стал режиссер Павел Арсенов, у которого она снималась в том числе в картине «Король-олень»; именно во время работы над этой лентой между супругами произошла ссора, причем такая, что Арсенов не стал завершать съемки, а оставил открытый финал. Затем в жизни Малявиной была трагическая история с гражданским мужем, молодым актером Станиславом Жданько — он был убит, актрису сначала оправдали по этому делу, но потом присудили девять лет, из которых она отсидела пять. Освободилась в конце восьмидесятых, была замужем ещё дважды только официально, а умерла в 2021-м, на 81-м году жизни.
Людмила Зыкина
В отличие от Малявиной, у Людмилы Зыкиной проблем с карьерой не было. За 30 лет она прошла путь от одной из певиц хора имени Пятницкого до художественного руководителя собственного ансамбля и стала народной артисткой СССР, а песни в её исполнении слушала вся страна. Но с личной жизнью у неё всё было непросто — Зыкина четыре раза официально была замужем, состояла в гражданском браке; её мужья не были столь известны, как она. Самым долгим был брак с композитором и баянистом-виртуозом Виктором Гридиным — они прожили вместе 17 лет.
Людмила Целиковская
Целиковская была актрисой театра имени Вахтангова, иногда снималась в кино — больше всего ролей у неё было в 40-е, когда она, к примеру, сыграла царицу Анастасию Романовну в фильме Сергей Эйзенштейна «Иван Грозный». Она тоже четыре раза была в официальном браке; два первых — с однокурсником Юрием Алексеевем-Месхиевым и писателем Борисом Войтеховым — она называла ошибками молодости. Третьим её мужем стал актер Михаил Жаров, с которым они вместе снялись во время войны в фильме «Воздушный извозчик»; они прожили вместе четыре года. Затем Целиковская вышла замуж за архитектора Каро Алабяна (его именем названа улица в Москве) и была с ним вместе до самой его смерти в 1959 году. Был в жизни Целиковской и пятый, неофициальный брак — после смерти Алабяна она сошлась с актером и режиссером Юрием Любимовым; по одной из версий, именно по её инициативе Любимов поставил студенческий спектакль «Добрый человек из Сезуана», который стал началом реформированного театра на Таганке — его назначение в этот театр тоже пробила Целиковская. Они были вместе до середины 1970-х; затем Любимов ушел к венгерской журналистке и переводчице Каталин Кунц; после лишения режиссера советского гражданство Целиковскую вызывали на допросы, но обошлось без неприятностей — она сообщила, что последние годы никаких отношений с Любимовым не поддерживала.