Почти фрукт. Врач рассказала, почему тыква подходит худеющим и диабетикам

«Прекрасный способ — это запекание, — советует врач. — Запеченную тыкву можно использовать в салатах, готовить суп-пюре. При термической обработке жирорастворимые витамины (как витамин А) не теряются. Чтобы они еще лучше усвоились, тыкву нужно употреблять вместе с каким-то жиросодержащим продуктом. Например, с небольшим количеством масла или сливок, если это суп-пюре. Можно сварить кашу с тыквой на молоке. Если вы добавите тыкву в любую выпечку, кашу, запеканку, то обогатите блюдо минеральными веществами, витаминами, пищевыми волокнами. Плюс за счет сладости тыквы можно снизить количество добавляемого в блюдо сахара».