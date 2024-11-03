Почти фрукт. Врач рассказала, почему тыква подходит худеющим и диабетикам

Осень — сезон тыквы. Одного из самых доступных и при этом недорогих овощей. Она подходит практически всем — тем, кто соблюдает диетическое питание, детям, аллергикам, пожилым, людям с диабетом.
От отеков, стрессов и давления
«Тыква — уникальный плод. Ее химический состав ближе даже к фруктам, чем к овощам. Тыква относится к так называемым ложным ягодам, как арбуз, дыня, — рассказала aif.ru старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова. — Особенностями тыквы является очень высокое содержание провитамина А, или бета-каротина. И оранжевый цвет мякоти как раз обусловлен этим пигментом».
Однако у тыквы есть и другие плюсы.
«В тыкве есть калий — это минеральное вещество помогает избавиться от лишней жидкости в организме, тем самым избавляет от отеков и снижает уровень давления, — продолжает врач. — Сочетание железа и магния помогает при сниженном гемоглобине, железодефицитной анемии. Магний полезен при стрессах и бессоннице, так как благоприятно действует на нервную систему».
Первый благотворно влияет на иммунную систему, кожные покровы и очень нужен мужчинам, поскольку это то самое вещество, которое стимулирует сперматогенез. А витамин Е — мощный антиоксидант, также способствует снижению «плохого» холестерина.
«Тыква почти не имеет противопоказаний, — отмечает врач. — Несмотря на то что содержание простых сахаров составляет почти 4,5 г на 100 г продукта (почти чайная ложка сахара), ее можно использовать даже в диетическом питании. И она не противопоказана диабетикам: за счет большого количества пищевых волокон она не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови. Тыква подходит для детей и пожилых людей, так как легко усваивается, стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта, помогает в профилактике запоров».
Запечь с маслом
Те, кто хочет снизить массу тела, контролирует свой вес, могут делать тыквенные разгрузочные дни.
«За счет большого количества пищевых волокон тыква обеспечит сытость, а калий поможет вывести воду. Но такие разгрузочные дни можно устраивать не чаще 1−2 раз в неделю», — подчеркивает врач.
Кроме того, желательно для разгрузочнойдиеты выбрать выходной день, когда вы не на работе, чтобы можно было отвлечься от еды, пойти погулять.
Для получения максимума пользы тыкву надо правильно приготовить.
«Прекрасный способ — это запекание, — советует врач. — Запеченную тыкву можно использовать в салатах, готовить суп-пюре. При термической обработке жирорастворимые витамины (как витамин А) не теряются. Чтобы они еще лучше усвоились, тыкву нужно употреблять вместе с каким-то жиросодержащим продуктом. Например, с небольшим количеством масла или сливок, если это суп-пюре. Можно сварить кашу с тыквой на молоке. Если вы добавите тыкву в любую выпечку, кашу, запеканку, то обогатите блюдо минеральными веществами, витаминами, пищевыми волокнами. Плюс за счет сладости тыквы можно снизить количество добавляемого в блюдо сахара».