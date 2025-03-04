Почти две трети россиян страдают от последствий переработок

Основной причиной переработок названа высокая нагрузка и нехватка сотрудников (55%). Однако многие также указывают на проблемы с личным тайм-менеджментом (38%) и желание заработать больше (34%). Более 40% участников опроса ощущают давление со стороны начальства, требующего работать сверхурочно. При этом, 50% считают, что переработки — это их личный выбор, а 9% уверены, что в их компаниях переработки не приветствуются. Аналитики также выяснили, что 44% россиян работают сверхурочно без дополнительной оплаты. 20% получают повышенную зарплату за переработки, 28% — стандартную, а 8% могут компенсировать часы отгулами.