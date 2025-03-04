Почти две трети россиян страдают от последствий переработок

«Лишь 12% респондентов никогда не работают сверхурочно. Остальные сталкиваются с переработками с разной частотой: 18% работают каждый день, 26% — несколько раз в неделю, 27% — несколько раз в месяц, а 17% — несколько раз в год», — отмечается в результатах исследования.
Основной причиной переработок названа высокая нагрузка и нехватка сотрудников (55%). Однако многие также указывают на проблемы с личным тайм-менеджментом (38%) и желание заработать больше (34%). Более 40% участников опроса ощущают давление со стороны начальства, требующего работать сверхурочно. При этом, 50% считают, что переработки — это их личный выбор, а 9% уверены, что в их компаниях переработки не приветствуются. Аналитики также выяснили, что 44% россиян работают сверхурочно без дополнительной оплаты. 20% получают повышенную зарплату за переработки, 28% — стандартную, а 8% могут компенсировать часы отгулами.
Переработки негативно сказываются на здоровье 62% опрошенных, 57% вынуждены отказываться от хобби и отдыха, а 26% замечают ухудшение отношений с близкими. Тем не менее, 16% респондентов считают переработки отличным способом для карьерного роста и увеличения дохода, а 13% уверены, что они не влияют на их жизнь.
Кроме того, 45% участников опроса отметили, что переработки снижают продуктивность и увеличивают количество ошибок. 39% могут работать качественно в таких условиях, но при этом чувствуют себя более уставшими. Лишь 7% считают, что дополнительная нагрузка делает их более эффективными. Всего опрос охватил 2 159 человек и проводился во всех федеральных округах России.
Ранее сообщалось, что отстранённость и эмоциональное выгорание подчиненных заметно влияют на финансовые результаты работодателя. Эти затраты почти в 3 раза превышают среднюю стоимость медицинского страхования и в 3,3 — 17,1 раза — среднюю стоимость обучения сотрудников.