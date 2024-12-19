Почти дежавю. Психологи открыли новый вид памяти

Обычно мы думаем, что есть два вида памяти — кратковременная и долгосрочная. Но в реальности их больше.
«Память сердца» и «память рассудка»
Конкретно психологии из Флоридского технологического института, работающие под руководством профессора Ричарда Адданте изучали эпизодическую память. Вы знаете такую?
Даже если название слышите впервые, она вам знакома. С ее помощью вы путешествуете во времени. Это ваши личные воспоминания — о вчерашнем обеде, летнем отдыхе, походе в кино, о студенческой молодости и детстве, даже о том, куда положили ножницы. Оказывается, эпизодическую память психологи отличают от семантической памяти — это память-знания, которые вы сознательно копили в школе, вузе, когда учили иностранный язык и другие предметы. Такие знания безличностны, но они тоже лежат в копилке долговременной памяти. И оперируем мы ими иначе, чем эпизодической памятью.
Наверно, об этих видах памяти, еще задолго до их открытия психологами, проницательно писал Константин Батюшков: «О, память сердца! / Ты сильней / Рассудка памяти печальной».
Эпизодическая память оказалась сложнее, чем думали
Эпизодическая память взаимодействует с семантической, но работает по своим законам. Традиционно её объясняют с помощью двух процессов: «воспоминания» — когда человек вспоминает событие полностью и в деталях, и «узнавания» — когда в памяти восстанавливаются лишь конкретные отдельные детали.
Психологи в результате сложных экспериментов поняли, что «узнавание» устроено сложнее и в нем выделяются два самостоятельных процесса — «узнавание деталей» и «узнавание контекста». Последний и открыли ученые.
Контекст и детали не дружат друг с другом
Профессор Адданте подчеркивает, что при «узнавании деталей» события человек ничего не помнит о его контексте. И наоборот, при «узнавании контекста», в его памяти отсутствуют детали. То есть это реально похоже на дежавю. Правда, за ним скрываются реальные события, а не ошибка воспоминаний.
Психологи уверены, что их открытие поможет не только прогрессу в науке о памяти, но послужит и практической медицине — улучшит диагностику и понимание нарушений памяти при разных болезнях.
Ведь у пожилых людей по сути все начинается с проблем с эпизодической памятью. С возрастом ухудшается способность к запоминания информации об окружающих предметах и событиях. Поэтому старики часто теряют самые разные вещи, забывают, что, когда и где было. Понимание этих процессов в деталях может помочь в их лечении.