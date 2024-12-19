Почти дежавю. Психологи открыли новый вид памяти

Даже если название слышите впервые, она вам знакома. С ее помощью вы путешествуете во времени. Это ваши личные воспоминания — о вчерашнем обеде, летнем отдыхе, походе в кино, о студенческой молодости и детстве, даже о том, куда положили ножницы. Оказывается, эпизодическую память психологи отличают от семантической памяти — это память-знания, которые вы сознательно копили в школе, вузе, когда учили иностранный язык и другие предметы. Такие знания безличностны, но они тоже лежат в копилке долговременной памяти. И оперируем мы ими иначе, чем эпизодической памятью.