Почти 70% работодателей считают, что сотрудники имеют право ошибаться

Сервисы Работа.ру и СберПодбор провели опрос и узнали, как часто работодатели прощают своим сотрудникам недочеты. В исследовании участвовало более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.
Опрос показал, что четверть опрошенных (26%) считает ошибки сотрудников допустимыми. Еще 41% полагает, что они «скорее допустимы». 16% респондентов затруднились с ответом либо выбрали нейтральную позицию. 13% опрошенных считают промахи в работе скорее недопустимыми. Однозначно недопустимы ошибки лишь для 5% участников опроса.
Среди тех, кто воспринимает промахи позитивно, 79% считают, что они помогают находить слабые места в процессах и улучшать их. 50% полагают, что ошибки — это важная часть процесса обучения и роста компетенций. Почти треть, или 31%, считает, что недочеты способствуют открытости и развитию внутри команды, обмену опытом (здесь можно было сделать множественный выбор).
Что касается тех, кто не приемлет ошибки, среди них 35% полагают, что они снижают эффективность работы и плохо сказываются на ключевых показателях эффективности (KPI). 30% указали, что недочеты вызывают стресс и приводят к переработкам. Четверть работодателей (26%) думает, что промахи портят репутацию компании.
В целом большинство опрошенных работодателей (63%) сообщили, что могут закрыть глаза на ошибки сотрудников, но все зависит от серьезности проступка. Еще 25% простят промахи, если они не привели к финансовым потерям или ущербу репутации компании.
Решение 4% будет зависеть от ценности сотрудника. А вот 5% не могут закрыть глаза на ошибки сотрудников ни при каких обстоятельствах.
Чаще всего работодатели наказывают сотрудников за промахи устным выговором (78%). В каждой третьей компании людей лишают премии (32%). Штрафы выписывают в 14% случаев. В 10% компаниях людей увольняют за недочеты и промашки. 7% процентов работодателей лишают ошибившихся сотрудников дополнительных привилегий. Публичные выговоры применяют 4%. Выговор с занесением в трудовую книжку используют всего 2% компаний.
Кстати, ранее мы рассказывали, на что у работодателей нет права. Речь шла в том числе о штрафах и лишении премии.