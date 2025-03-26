Почти 70% работодателей считают, что сотрудники имеют право ошибаться

Среди тех, кто воспринимает промахи позитивно, 79% считают, что они помогают находить слабые места в процессах и улучшать их. 50% полагают, что ошибки — это важная часть процесса обучения и роста компетенций. Почти треть, или 31%, считает, что недочеты способствуют открытости и развитию внутри команды, обмену опытом (здесь можно было сделать множественный выбор).