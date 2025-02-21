Почти 500 фигурок кошек украли из ресторана Гордона Рамзи

Впрочем, посетители ресторанов готовы взять с собой не только фигурки манеки-нэко. В исследовании от 2023 года, которое провел поставщик оборудования для кейтеринга Nisbets, содержался вывод, что 37 млн британцев крали бокалы из ресторанов и пабов, 17 млн уносили столовые приборы, а 4 млн делают это каждую неделю. По словам обозревателя Independent, теперь эта привычка наблюдается не только у студентов, но и у взрослых обеспеченных людей.