Почти 500 фигурок кошек украли из ресторана Гордона Рамзи

Почти 500 фигурок японских кошек манэки-нэко были украдены за одну неделю из нового ресторана шеф-повара Гордона Рамзи Lucky Cat 22 Bishopsgate в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.
Фигурки манеки-нэко в японской культуре считаются символом достатка и удачи. Традиционно их ставят в ресторанах, магазинах и офисах. Такие фигурки украшали и интерьер нового заведения Гордона Рамзи, которое расположилось в одном из самых высоких зданий Лондона. Однако в какой-то момент статуэтки начали исчезать.
Как отметил сам Гордон Рамзи, всего за семь дней из ресторана пропало 477 фигурок, каждая из которых стоила £4,50. В результате ресторан понес убытки на £2146,50 фунта. Несмотря на это, лондонская полиция не получала официальных сообщений о кражах.
Гордон Рамзи управляет 80 ресторанами по всему миру. Свой первый ресторан под названием Restaurant Gordon Ramsay он открыл в 1998 году, с тех пор у ресторана появилось три звезды Мишлен.
Впрочем, посетители ресторанов готовы взять с собой не только фигурки манеки-нэко. В исследовании от 2023 года, которое провел поставщик оборудования для кейтеринга Nisbets, содержался вывод, что 37 млн британцев крали бокалы из ресторанов и пабов, 17 млн уносили столовые приборы, а 4 млн делают это каждую неделю. По словам обозревателя Independent, теперь эта привычка наблюдается не только у студентов, но и у взрослых обеспеченных людей.
Ранее стало известно, что Гордон Рамзи ужесточил дресс-код в своем ресторане Restaurant Gordon Ramsay. «Мы хотели бы, чтобы все наши гости могли свободно выражать свой индивидуальный стиль, однако просим гостей избегать головных уборов, шорт, спортивных костюмов и толстовок», — сказано в обращении к гостям. Аналогичное обращение к гостям опубликовано и на сайте другого ресторана, входящего в сеть, принадлежащую Рамзи, — Savoy Grill — в разделе «Информация о ресторане». Посетители могут приводить с собой детей любого возраста, но в заведение не допускаются животные, кроме собак-поводырей.