Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения

В ноябре швейцарцы проголосовали против введения 50-процентного налога на наследство для богатых после того, как состоятельные люди пригрозили покинуть страну. Против налога выступили 78,3% избирателей. Согласно инициативе, при наследовании состояния от 50 млн франков (около €54 млн) нужно будет отказываться от 50% этой суммы в пользу борьбы с изменением климата. Налог затронул бы около 2500 жителей Швейцарии — 0,03% самых богатых граждан.