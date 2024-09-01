Почти 40 тысяч жителей Японии умерли в одиночестве у себя дома

Как сообщает BBC, в первую половину 2024 года полиция Японии обнаружила 37 227 человек мертвыми в квартирах. Порядка четырех тысяч японцев умерли более чем за месяц до того, как были найдены их тела. Еще 130 человек, возможно, лежали мертвыми в течение года после смерти.