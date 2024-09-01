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Почти 40 тысяч жителей Японии умерли в одиночестве у себя дома

Случается, что люди умирают в полном одиночестве. Делимся соответствующими данными полиции о жителях Японии.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2023

Как сообщает BBC, в первую половину 2024 года полиция Японии обнаружила 37 227 человек мертвыми в квартирах. Порядка четырех тысяч японцев умерли более чем за месяц до того, как были найдены их тела. Еще 130 человек, возможно, лежали мертвыми в течение года после смерти.

Большая часть всех умерших, 75%, была старше 65 лет.

Теперь эти данные передадут правительственной комиссии по расследованию случаев смерти без присмотра. Правоохранители надеются, что их доклад поможет обратить внимание властей и общественности на проблему масштабного одиночества пожилых людей в стране.

Согласно данным ООН, население Японии сейчас самое старое в мире. По прогнозу Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения, к 2050 году число одиноких людей 65+ в стране достигнет 10,8 млн.

Ранее ученые исследовали влияние одиночества на качество сна. Оказалось, что одиноким людям чаще снятся кошмары.