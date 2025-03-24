Почти 3 тыс. человек заразились вирусом чикунгунья на острове Реюньон

До этого Роспотребнадзор взял на контроль информацию о лихорадке Эбола в Нью-Йорке, опасную болезнь заподозрили у двух жителей города. Оба пациента вернулись в США из Уганды. Симптомы соответствуют тем, что возникают при лихорадке Эбола. Несмотря на то что результаты анализов пока не получены, пациентов уже перевели из отделения скорой помощи в больницу, где будет продолжаться наблюдение за их состоянием.