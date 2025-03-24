Почти 3 тыс. человек заразились вирусом чикунгунья на острове Реюньон

На острове Реюньон в Индийском океане обострилась ситуация с лихорадкой чикунгунья. За неделю заболели почти три тысячи человек, сообщает портал Medical Xpress.
Вспышка лихорадки началась в августе 2024 года. С тех пор на острове Реюньон было зафиксировано 8,5 тыс. случаев заражения. Только за период с 3 по 9 марта заболели 2888 человек, 77 из них обратились за неотложной помощью. Вирус распространяется через укусы комаров и вызывает высокую температуру и сильную боль в суставах.
Власти сообщили, что на прошлой неделе от заболевания умерли двое пожилых мужчин в возрасте 86 и 96 лет. У одного из них были хронические заболевания, что усугубило течение болезни. Чтобы сдержать распространение вируса, на остров направили около 150 медиков.
Название «чикунгунья» происходит от языка маконде и означает «искривляться». Это слово описывает сутулую походку людей, страдающих от сильной боли в суставах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус чикунгунья передается в основном через укусы комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus. Эти насекомые активны в дневное время и откладывают яйца в стоячей воде — даже в небольших емкостях.
Инкубационный период болезни составляет от двух до двенадцати дней. Основные симптомы: резкая лихорадка, боли в суставах и мышцах, сыпь, усталость и тошнота. У пожилых людей и новорожденных заболевание может протекать в тяжелой форме, иногда с осложнениями на сердце и нервную систему.
Это не первая вспышка лихорадки чикунгунья на Реюньоне. В 2005—2006 годах вирус поразил около трети населения острова, тогда умерли 225 человек.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о вспышке неизвестной болезни в Конго. От инфекции уже скончались более 50 человек. У заболевших фиксируют следующие симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, боль в суставах и другие.
До этого Роспотребнадзор взял на контроль информацию о лихорадке Эбола в Нью-Йорке, опасную болезнь заподозрили у двух жителей города. Оба пациента вернулись в США из Уганды. Симптомы соответствуют тем, что возникают при лихорадке Эбола. Несмотря на то что результаты анализов пока не получены, пациентов уже перевели из отделения скорой помощи в больницу, где будет продолжаться наблюдение за их состоянием.