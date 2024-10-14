«Почта России» раскрыла стоимость доставки грузов беспилотниками

О том, что классические авиакомпании конфликтуют с отраслью БАС, ранее заявлял и замдиректора «Радар ММС» Евгений Сиваев на форуме «Российская неделя ГЧП» в 2023 году. Беспилотники компании обслуживают Восточно-Мессояхское месторождение «Газпромнефть-Снабжение» на Ямале. «От авиакомпаний посыл интересный — звучит прямо в лоб, что пилотируемая авиация и перевозки персонала гораздо важнее, чем все эти ваши инновации. Нужно переламывать это отношение. Пока с авиакомпаниями консенсуса нет. Но наш заказчик пытается нас подружить. Пока у нас есть конфликт, мы друг на друга жалуемся. Нам не дают режим на весь день — дают на 2 часа с утра и 2 часа вечером. Не успели, погода, природа, ветер — ваши проблемы. Не хватает “окошка” (временной интервал, на который в небе установлен местный режим, “закрывающий” полеты для всех, кто не является участником местного режима. — РБК), чтобы вернуться обратно, — ночуем на Мессояхе. Поэтому пока это не бизнес-история получается», — сетовал тогда Сиваев.