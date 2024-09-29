Почему зверобой так называется и опасен ли он для зверей

Смертность незначительная. При первых симптомах больным животным сразу дают слабительное средство, чтобы очистить желудок. Второй шаг — это смена места выпаса (необходимо найти новое пастбище без зверобоя). Третий шаг — животных перегоняют туда, где есть тень, чтобы они могли быстрее восстановиться. Ветеринары советуют, чтобы животное не ело всю траву без разбора, перед выгоном его лучше немного подкормить.