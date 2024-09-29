Почему зверобой так называется и опасен ли он для зверей

В народе зверобой известен, как «хворобой» или «лекарство от 99 болезней». Его настой обладает вяжущим и противовоспалительным действием. А препараты на основе такого растительного компонента прописывают больным при депрессиях легкой и средней тяжести и неврологических реакциях.
Откуда такое странное название?
Несмотря на полезные свойства и использование в медицине, за растением все же закрепилось малоприятное — «зверобой». Все дело в том, что он опасен для братьев наших меньших. Чудо-травка с ярко-желтыми цветами в основном встречается вдоль дорог и на лугах. Там-то ее и находит домашняя скотина.
Чем зверобой опасен для животных?
Если коровы, козы или овцы объедаются зверобоем, он вызывает у них отравление. Причем особенность растения заключается в том, что действует оно на животных светлой масти, которые паслись в жаркий солнечный день. Под воздействием солнца, на белых, непигментированных участках кожи (голова, шея, туловище) опухает кожа, вплоть до образования волдырей и язв.
Животное испытывает сильный зуд, иногда он настолько велик, что оно бросается на землю, пытаясь укусить (почесать) пораженные участки, тем самым повреждая кожу еще больше.
При отравлении зверобоем у животных, наряду с проблемами с кожей, наблюдаются симптомы поражения нервной системы. Это может проявляться в возбужденном состоянии или беспокойстве, стремлении куда-то бежать, мышечной дрожи или, наоборот, в заторможенности и даже параличе.
Кроме того, может быть понос, ослабление слуха и зрения, пена из носа, расширение зрачков, учащенное дыхание и пульс. На солнце симптомы усиливаются, в тени — уменьшаются. Глядя на мучения животного, понимаешь, почему «зверобой» так прозвали.
Умирают ли животные от зверобоя?
Смертность незначительная. При первых симптомах больным животным сразу дают слабительное средство, чтобы очистить желудок. Второй шаг — это смена места выпаса (необходимо найти новое пастбище без зверобоя). Третий шаг — животных перегоняют туда, где есть тень, чтобы они могли быстрее восстановиться. Ветеринары советуют, чтобы животное не ело всю траву без разбора, перед выгоном его лучше немного подкормить.