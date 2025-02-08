Почему зубы могут потемнеть

Самая распространенная причина потемнения зубов — это накопление пигментированного налета. «Причины его появления — частое употребление чая, кофе, курение». Также это может случиться из-за зубного камня.
Как объясняет врач, поверхность зуба может потемнеть из-за наличия трещин на поверхности эмали, стираемости зуба — пищевые пигменты проникают внутрь и изменяют цвет зубов.
Нередко темные пятна на эмали могут быть симптомом рецидива кариеса под пломбой. Как бы то ни было, во всех подобных ситуациях необходимо обратиться к врачу-стоматологу.
В целом, стоматолога важно посещать не менее одного раза в полгода. «Среда в полости рта очень агрессивная, и даже если установлена пломба или коронка, то нужно обязательно проводить профессиональную гигиену полости рта не менее чем одного раз в шесть месяцев», — объяснил врач.