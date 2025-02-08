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Почему зубы могут потемнеть

Иногда даже при тщательном уходе зубы могут потемнеть. По каким причинам это может произойти, рассказал врач-стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог клиники «Будь Здоров» Сослан Урусов.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Самая распространенная причина потемнения зубов — это накопление пигментированного налета. «Причины его появления — частое употребление чая, кофе, курение». Также это может случиться из-за зубного камня.

Как объясняет врач, поверхность зуба может потемнеть из-за наличия трещин на поверхности эмали, стираемости зуба — пищевые пигменты проникают внутрь и изменяют цвет зубов.

Нередко темные пятна на эмали могут быть симптомом рецидива кариеса под пломбой. Как бы то ни было, во всех подобных ситуациях необходимо обратиться к врачу-стоматологу.

В целом, стоматолога важно посещать не менее одного раза в полгода. «Среда в полости рта очень агрессивная, и даже если установлена пломба или коронка, то нужно обязательно проводить профессиональную гигиену полости рта не менее чем одного раз в шесть месяцев», — объяснил врач.