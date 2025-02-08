Почему зубы могут потемнеть

В целом, стоматолога важно посещать не менее одного раза в полгода. «Среда в полости рта очень агрессивная, и даже если установлена пломба или коронка, то нужно обязательно проводить профессиональную гигиену полости рта не менее чем одного раз в шесть месяцев», — объяснил врач.