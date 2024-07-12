Почему золотое кольцо стало символом брака?

Сложно сегодня представить свадьбу без главного атрибута — свадебных колец. Но откуда пошла традиция носить кольца и почему именно их — в справке aif.ru.
Откуда пошла традиция со свадебными кольцами?
В Древнем Египте новобрачные обменивались колечками или браслетами из пеньки или осоки. У греческого историка и писателя Плутарха есть свидетельство, что греки переняли традицию ношения обручальных колец из Египта.
В Древнем Риме женщине на палец надевали кольцо, часто с именем мужа и сплющивали тисками, чтобы она не снимала украшение. Это служило определенной защитой и указывало, что посягать на честь этой женщины опасно.
На Востоке также кольца носила только женщина, более того, там считалось, что золото — женский металл. Поэтому мужчине в принципе не полагалось носить таких украшений.
На Руси в качестве свадебных часто использовали узорчатые перстни. При этом у мужчин были золотые перстни, а у женщин серебряные.
В ходе обручения каждый из будущих супругов дарил своё кольцо, поэтому невеста получала кольцо золотое, а муж — серебряное.
Почему именно кольцо стало символом брака? Форма обручального кольца — круг, символ бесконечности и непрерывности. В браке муж и жена становятся единым целым, потому кольцо и стало символом брака.
В Индии символ замужней женщины — браслет. При этом, у них принято носить от 8 до 24 браслетов на каждом запястье. А в африканских странах часто отдают предпочтение свадебным татуировкам, а не украшениям.