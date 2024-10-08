Как пережить этот период, разбирался аif.ru.
Что такое линька?
Это процесс смены и восстановления верхних покровов кожи и шерсти животных. Линька бывает возрастная, сезонная и постоянная.
Возрастная протекает в первые месяцы жизни, когда мягкий мех сменяется грубым: например, желтые пушистые цыплята становятся белыми гладкими курами.
Сезонная линька происходит чаще весной и осенью, постоянная — на протяжении всей жизни животного.
Какие животные линяют?
Многие жители леса не обойдутся без линьки перед зимой. Зайцы меняют свои шубки на белые и более плотные, чтобы пережить холод и спрятаться от хищников в снегу.
Линяют ласка, песец, горностай, белка, рысь, волк, лиса, северный олень и другие.
Разумеется, осенью линяют кошки и собаки: и короткошерстные, и длинношерстные. Также куры обновляют свой перьевой покров, а рептилии сбрасывают кожу.
Линяют даже насекомые — сбрасывают «шкурку». На самом деле это экзоскелет, который называется экзувий.
Почему животные линяют осенью?
Существует несколько причин этого процесса:
1) Замена ороговевших клеток и тканей: если бы они оставались вместе с животным всю его жизнь, это породило бы множество инфекций и других проблем со здоровьем животного.
2) Адаптация к погодным условиям: перед зимой животным надо поменять тонкий слой шерсти на более плотный, чтобы пережить холода, а весной, наоборот, чтобы не чувствовать дискомфорт от жары.
3) Защита и маскировка: как уже упоминалось, зайцы меняют цвет шерстки, чтобы спрятаться от хищников на фоне сугробов.
4) Привлекательность: в брачный сезон птицы меняют оперение на более яркое для привлечения партнеров. Когда этот сезон заканчивается и птицы заводят потомство, оперение вновь меняется на более нейтральное, что обеспечивает им дополнительную маскировку.
Как ускорить линьку у домашних питомцев?
Но мы чаще всего сталкиваемся с линькой собак и кошек. Чтобы домашние питомцы быстрее сбросили старую шерсть, осенью нужно чаще их вычесывать и купать. Также существует ряд специальных шампуней и масок для линьки.
Осенью нужно также следить за тем, что ваше домашнее животное получает достаточное количество витаминов. С их помощью питомец сможет быстрее нарастить новую здоровую шерсть.