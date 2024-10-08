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Почему животные линяют осенью

Если весной аллергики страдают от цветения различных растений, то осенью дискомфорт приносит шерсть домашних животных, обильно летающая по дому. Потому что осень — традиционный сезон линьки.

Источник: Freepik

Как пережить этот период, разбирался аif.ru.

Что такое линька?

Это процесс смены и восстановления верхних покровов кожи и шерсти животных. Линька бывает возрастная, сезонная и постоянная.

Возрастная протекает в первые месяцы жизни, когда мягкий мех сменяется грубым: например, желтые пушистые цыплята становятся белыми гладкими курами.

Сезонная линька происходит чаще весной и осенью, постоянная — на протяжении всей жизни животного.

Какие животные линяют?

Многие жители леса не обойдутся без линьки перед зимой. Зайцы меняют свои шубки на белые и более плотные, чтобы пережить холод и спрятаться от хищников в снегу.

Линяют ласка, песец, горностай, белка, рысь, волк, лиса, северный олень и другие.

Разумеется, осенью линяют кошки и собаки: и короткошерстные, и длинношерстные. Также куры обновляют свой перьевой покров, а рептилии сбрасывают кожу.

Линяют даже насекомые — сбрасывают «шкурку». На самом деле это экзоскелет, который называется экзувий.

Почему животные линяют осенью?

Существует несколько причин этого процесса:

1) Замена ороговевших клеток и тканей: если бы они оставались вместе с животным всю его жизнь, это породило бы множество инфекций и других проблем со здоровьем животного.

2) Адаптация к погодным условиям: перед зимой животным надо поменять тонкий слой шерсти на более плотный, чтобы пережить холода, а весной, наоборот, чтобы не чувствовать дискомфорт от жары.

3) Защита и маскировка: как уже упоминалось, зайцы меняют цвет шерстки, чтобы спрятаться от хищников на фоне сугробов.

4) Привлекательность: в брачный сезон птицы меняют оперение на более яркое для привлечения партнеров. Когда этот сезон заканчивается и птицы заводят потомство, оперение вновь меняется на более нейтральное, что обеспечивает им дополнительную маскировку.

Как ускорить линьку у домашних питомцев?

Но мы чаще всего сталкиваемся с линькой собак и кошек. Чтобы домашние питомцы быстрее сбросили старую шерсть, осенью нужно чаще их вычесывать и купать. Также существует ряд специальных шампуней и масок для линьки.

Осенью нужно также следить за тем, что ваше домашнее животное получает достаточное количество витаминов. С их помощью питомец сможет быстрее нарастить новую здоровую шерсть.