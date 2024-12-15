Почему животные читают рэп на китайском: откуда взялся набирающий популярность мем

В интернете набирает популярность новый мем. Если совсем недавно кот спрашивал «бу, испугался», то сейчас питомцы начали читать китайский рэп. URA.RU объясняет, откуда появился мем, и о чем на самом деле поют животные.
Что за мем c животными, читающими китайский рэп
На меме коты и собаки, обработанные через нейросеть, зачитывают китайский рэп. Сначала на этом видео и ограничивалось, но затем люди стали делать ролики более разнообразными: поющие коты и собаки стали появляться внезапно в конце видео, петь вместе и встречаться с другими мемами.
В западном интернете чаще встречается версия с поющим той-пуделем. В российском же сегменте популярность набирает кот, читающий китайский рэп.
История мема «собака поет на китайском»
Впервые мем появился в Тик-Токе: в начале ноября его загрузил на площадку пользователь с ником Abbie Qu. На своей странице китайский блогер показывает свою собаку породы той-пудель. Но если обычно в постах показана жизнь пса или скетчи с ним, то на этот раз любимец начал зачитывать рэп.
В течение месяца видео с собакой-рэпером стало вирусным: многие пользователи соцсети также начали выкладывать своих питомцев, читающих рэп на китайском. Меньше чем за месяц оригинал набрал более 6 миллионов просмотров, а качающий трек зачитывали сотни любимцев со всего мира.
Что за песню поют животные
Оригинальную песню, которую и поют мемные животные, записал китайский артист SKAI isyourgod. Название трека на русский можно перевести как «Причина и следствие», впервые его опубликовали 20 августа 2024 года. Через месяц после этого рэпер выпустил клип. Сейчас у него более 1,5 млн просмотров на YouTube.
О чем поют животные в меме
После просмотра десятков мемов с читающими рэп животными, в голове остается не только мотив, но и вопрос — о чем же поют все эти коты и собаки.
Сама песня посвящена поступкам и их последствиям. В ней артист рассуждает о противостоянии добра и зла, и что ему предстоит разобраться со своими противниками. В самих мемных строчках поется: «Боже, благослови меня горой золота и серебра, чтобы я смог двигаться вперед. Бог призывает меня не обращать внимания на бой между драконами и тиграми». В следующих строках SKAI isyourgod говорит о том, что бог говорит ему не терять свою доброту в жизни и опасается, что скоро прогремит гром.