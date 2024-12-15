Почему животные читают рэп на китайском: откуда взялся набирающий популярность мем

Сама песня посвящена поступкам и их последствиям. В ней артист рассуждает о противостоянии добра и зла, и что ему предстоит разобраться со своими противниками. В самих мемных строчках поется: «Боже, благослови меня горой золота и серебра, чтобы я смог двигаться вперед. Бог призывает меня не обращать внимания на бой между драконами и тиграми». В следующих строках SKAI isyourgod говорит о том, что бог говорит ему не терять свою доброту в жизни и опасается, что скоро прогремит гром.