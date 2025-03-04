Почему жену священника называют матушкой

По церковному этикету супругу священнослужителя вполне допустимо называть по имени-отчеству, например: «Екатерина Львовна…» (при устном обращении) или «Уважаемая/дорогая Екатерина Львовна…» (при письменном) или по имени, если вы старше. За обращение «матушка» вас, конечно, никто не заругает. Этой традиции много лет, но с учетом отсутствия церковного сана у спутницы священника, оно считается не совсем корректным. Хотя внутри семьи священники нередко уважительно называют своих жен «матушками», то есть матерями своих детей, а многие прихожане считают верных спутниц батюшек «матерями всего прихода».