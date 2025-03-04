Почему жену священника называют матушкой

При общении с женой православного священника прихожане обычно используют слово «матушка» (просто или с добавлением имени) — это давно сложившаяся разговорная, но неофициальная форма уважительного обращения.
Кого по церковному этикету принято называть «матушкой»?
Как пишет «Правмир», слово «матушка» (матушка или Досточтимая матушка) применимо исключительно в обращении к игуменье (настоятельнице женского монастыря), но никак не к мирянке. Так как «жены клира не обладают статусом клира» и не получают никаких духовных полномочий после замужества. Для общины, поясняет издание, жена клира становится «сестрой», а не «матушкой».
Также слово «матушка» используется в качестве почтительного обращения к Пресвятой Богородице;
Как правильно обращаться к жене священника?
По церковному этикету супругу священнослужителя вполне допустимо называть по имени-отчеству, например: «Екатерина Львовна…» (при устном обращении) или «Уважаемая/дорогая Екатерина Львовна…» (при письменном) или по имени, если вы старше. За обращение «матушка» вас, конечно, никто не заругает. Этой традиции много лет, но с учетом отсутствия церковного сана у спутницы священника, оно считается не совсем корректным. Хотя внутри семьи священники нередко уважительно называют своих жен «матушками», то есть матерями своих детей, а многие прихожане считают верных спутниц батюшек «матерями всего прихода».
При этом, общаясь со священнослужителями, жена клира не должна называть себя «матушкой», поясняет портал «Азбука веры». Она должна представляться по имени-отчеству-фамилии, указав при этом, что она супруга такого-то священника. А при общении с мужем на людях (в приходе) разговаривать с ним на «вы», чтобы не подрывать его авторитет.
Откуда пошла традиция назвать жену священника «матушкой»?
Видимо, традиция говорить «матушка» произошла от желания подчеркнуть семейную принадлежность к священнику («батюшке»). Также есть версия, что эпитеты «батюшка» и «матушка» пришли к нам с дореволюционных времен. Когда такое обращение было в ходу у светского общества. Так обращались друг к другу князья, графы, генералы, врачи, поэты и другие высокопоставленные и уважаемые людям. Вероятно, после революции 1917 года эта традиция сохранилась в семьях священников, а потом распространилась и среди прихожан.