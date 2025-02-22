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Почему женщины более восприимчивы к холоду, чем мужчины

Все дело в мышечной массе.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Для разных людей комфортна разная температура воздуха. Так, одни мерзнут при +21°С, а для других такой показатель слишком высокий, поэтому они предпочитают открыть окно. Причем женщины и пожилые люди мерзнут намного чаще, чем мужчины.

В South China Morning Post объяснили, что у этого явления есть простая причина, которая кроется в мышечной массе. Чем ее больше, тем выше скорость метаболизма даже в состоянии покоя. Это означает, организм быстрее сжигает пищу для поддержания жизнедеятельности, и этот процесс нагревает тело. Сокращения скелетных мышц, как произвольные, так и непроизвольные, например при дрожи, являются основным источником выработки тепла.

Причина, по которой у мужчин, как правило, больше мышечной массы, вероятно, кроется в эволюционной истории: в то время как первобытные мужчины охотились, перемещаясь и вырабатывая тепло, женщины и дети часто оставались в своих жилищах.

Однако женщины лучше справляются с централизацией тепла, направляя больше крови, несущей тепло, к центру тела в ответ на холод. В это же время кровоснабжение конечностей, таких как руки, ноги, нос и губы, ограничено.

Это в первую очередь влияет на жизненно важные органы женщин, в том числе на репродуктивные. Однако это также означает, что кожа быстрее теряет тепло.

Считается, что пожилые люди тоже чувствительны к холоду. Дело в том, что они меньше двигаются, теряют мышечную массу с возрастом и имеют более низкий уровень метаболизма. Поэтому их тела вырабатывают меньше тепла. Это все — часть естественного процесса старения, с которым, к сожалению, сделать ничего нельзя.

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