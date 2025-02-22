Почему женщины более восприимчивы к холоду, чем мужчины

В South China Morning Post объяснили, что у этого явления есть простая причина, которая кроется в мышечной массе. Чем ее больше, тем выше скорость метаболизма даже в состоянии покоя. Это означает, организм быстрее сжигает пищу для поддержания жизнедеятельности, и этот процесс нагревает тело. Сокращения скелетных мышц, как произвольные, так и непроизвольные, например при дрожи, являются основным источником выработки тепла.