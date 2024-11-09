Факт, что в среднем женщины живут дольше мужчин, ни для кого не является секретом. Но с чем связана эта разница и почему так происходит — выяснил aif.ru.
Почему женщины живут дольше мужчин?
По данным Росстата женщины живут в среднем на десять лет дольше мужчин. Если средняя продолжительность жизни мужского населения в России по данным 2024 года составила 68 лет, то возраст женщин — 78 лет. И это связано со множеством причин.
Первую из них эксперты связывают с рисками негативного воздействия на организм вредных привычек: «У женщин в три раза меньше, чем у мужчин, отмечен риск пагубного потребления алкоголя и курения», — рассказала «Парламентской газете» заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.
Эксперт отметил, что ежегодное обследование в медицинских учреждениях также не свойственно мужчинам. Тогда как женщины с большей ответственностью подходят к своему здоровью.
«Мужчины реже участвуют в профилактических программах и менее охотно проходят лечение, что делает их особенно уязвимой группой, требующей внимания и особого подхода» — отметила Евгения Котова.
Эксперт считает, что при одинаковых рисках, влияющих как на мужчин, так и на женщин, среди которых выделяют отсутствие правильного рациона питания и низкую физическую активность, мужчины более склонны к различным заболеваниям и при этом не спешат обращаться к специалистам.
Связана ли продолжительность жизни с гормонами?
Помимо внешнего воздействия пагубных привычек, существует и другая причина, почему женщины живут дольше мужчин.
Так, в 2015 году ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что высокая продолжительность жизни населения женского пола связана и с наличием гормона эстрогена.
В частности он поддерживает здоровье кровеносных сосудов и сердечно-сосудистой системы, — это также является причиной, почему женщины живут дольше мужчин.
И хотя совокупность генетических, гормональных, социальных и поведенческих факторов играет ключевую роль в продолжительности жизни, своевременная профилактика различных заболеваний и правильный образ жизни могут значительно повысить период и качество жизни как мужчин, так и женщин.