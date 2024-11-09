Почему женщины живут дольше мужчин?

Эксперт считает, что при одинаковых рисках, влияющих как на мужчин, так и на женщин, среди которых выделяют отсутствие правильного рациона питания и низкую физическую активность, мужчины более склонны к различным заболеваниям и при этом не спешат обращаться к специалистам.