Почему женщины читают любовные романы. Статистика

Литературная платформа выяснила, какие жанры, книги и авторы дарят читательницам ощущение влюбленности. У 88% больше всего с Днем влюбленных ассоциируется любовный роман. 46% отметили жанр эротики. 33% связывают романтический праздник с фэнтези. 20 и 18% — с поэзией и приключенческим романом. У 12, 10 и 9% День святого Валентина ассоциируется с современной прозой, драматическими произведениями и классической литературой.