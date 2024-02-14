Почему женщины читают любовные романы. Статистика

Литературная платформа «Литнет» провела исследование, чтобы узнать, почему читают любовные романы. Опрос проходил с 6 по 10 февраля 2024 года среди читающих женщин старше 18 лет. Участвовали более 1200 респонденток со всей России. Опрошены были преимущественно работающие (84%).
81% участниц опроса предпочитает электронные книги, 14% — бумажные и 5% — аудиокниги. 68% замужем, 18% никогда в браке не были, а 14% разведены, вдовы или живут отдельно. Результаты опроса РБК Life предоставили в пресс-службе «Литнета».
Литературная платформа выяснила, какие жанры, книги и авторы дарят читательницам ощущение влюбленности. У 88% больше всего с Днем влюбленных ассоциируется любовный роман. 46% отметили жанр эротики. 33% связывают романтический праздник с фэнтези. 20 и 18% — с поэзией и приключенческим романом. У 12, 10 и 9% День святого Валентина ассоциируется с современной прозой, драматическими произведениями и классической литературой.
В числе самых популярных произведений, которые читательницы связывают с праздником любви, попали «Ромео и Джульетта» (11%), «Гордость и предубеждение» (8%), «Унесенные ветром» (7%), «Алые паруса» (6%) и «Джейн Эйр» (5%).
Уильям Шекспир и Александр Пушкин (по 4%), Шарлотта Бронте и Джейн Остен (по 3%) и Маргарет Митчелл (2%) — классики, больше всего ассоциирующиеся с этим праздником.
«Среди авторов российских любовных романов в топ-5 вошли независимые писательницы Юлия Резник, Тала Тоцка (их отметили по 4% респонденток), Елена Тодорова, Янка Рам (по 3% участниц опроса) и Наталья Шагаева (2% опрошенных)», — отметили в «Литнете».
70% важно наличие любовной линии в книге, для 6% она не имеет значения. Для остальных она когда важна, а когда нет.
89% нравится читать книги о любви. 3% респонденток выбирают другие произведения, а 8% не смогли ответить определенно.
«Погружаться в любовные отношения опрошенным нравится через любовное фэнтези (39%), современный любовный роман (28%) и эротику (10%)», — дополнили в пресс-службе литературной платформы.
93% респонденток сказали, что читают любовные романы, и 71% из них назвали себя поклонницами жанра.
24% любят читать романы, так как им нравится этот жанр, 22% читают его чаще всего, 14% любят проживать чувства и эмоции героев, 6% следят за развитием отношений, 6% отвлекаются от повседневности и столько же обращаются к романтической книге из-за сюжета.
58% поклонниц любовных романов познакомились с ним в школьные годы, 25% — в студенчестве. 56% после знакомства остаются ему преданы более десяти лет и следят за новинками.
17% назвали серию про Анжелику произведением, с которого у них появилась любовь к жанру. «Унесенных ветром» (5%), «Джейн Эйр» (4%), «Поющих в терновнике» (3%) и «Рай» Джудит Макнот (3%) респондентки тоже считают источником вдохновения.
74% читают книги каждый день, 19% — три—пять раз в неделю, 3% — раз в неделю, 1% — раз в две недели, 3% — реже раза в две недели.
43% читают любовные романы каждый день, 32% — три—пять раз в неделю, 10% — раз в неделю, 3% — раз в две недели, 12% — реже раза в две недели.
67% респонденток обращаются к жанру ради положительных эмоций, 57% — чтобы отвлечься. Хеппи-энд привлекает 46%. 41% перелистывает любовные романы из-за мечтаний. 24% так коротают время.
«Люди также читают романы, чтобы испытать различные чувства: пережить влюбленность (27%), найти опыт и чувства, схожие с реальной жизнью (14%). 10% читают любовные романы, чтобы испытать негативные эмоции: поплакать, погрустить, испытать злость», — пояснили в «Литнете».
23% заявили о влиянии любовных романов на представление о любви. «28% согласны с тем, что любовные романы показывают, что такое настоящая и искренняя любовь. Любовные романы учат выстраивать искренние и честные отношения 28% опрошенных любителей любовных романов», — выяснил «Литнет».
С помощью любовных романов 55% справляются с негативными эмоциями. Про идеальную любовь нравится читать 52%, а о кризисах в отношениях — 25%.
«Основная характеристика, влияющая на выбор любовных романов, — их описание (72%). Соответствие жанра предпочитаемому важно для 63% читателей, наличие положительных отзывов — для 54%, а стоимость произведения — для 49%. Для 28% читателей также важен рейтинг книги. Известность автора влияет на выбор для 23% читателей. Исходя из обложки, книгу выбирают лишь 22% опрошенных», — показал опрос.
Самой неважной характеристикой при выборе оказалась дата выхода издания. На сроки смотрят только 3%. Но 87% женщин признались, что хотели бы видеть новинки жанра раз в месяц и чаще.