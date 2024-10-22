Почему женщины часто возвращаются к тиранам

«За 10 лет только 21 женщина вернулась к нам повторно, что составляет всего 7% от общего числа. Это не говорит о том, что все прекрасно живут. Просто уже не обращаются за психологической и юридической помощью, не возвращаются в убежище», — рассказала Наталья Завьялова.