Почему женщины часто возвращаются к тиранам

В пресс-центре Национальной службы новостей она сообщила, что российские женщины могут обратиться в полицию, а потом забрать заявление. Причин здесь много: например, экономическая зависимость, квартирный вопрос. По словам эксперта, такое поведение российских женщин связано с менталитетом. Они не хотят наказывать тиранов и возвращаются, понимая, что, возможно, после возвращения все повторится.
«За 10 лет только 21 женщина вернулась к нам повторно, что составляет всего 7% от общего числа. Это не говорит о том, что все прекрасно живут. Просто уже не обращаются за психологической и юридической помощью, не возвращаются в убежище», — рассказала Наталья Завьялова.
Она отметила, что после развода с тираном женщина обычно попадает в кризисный центр еще раз. Она выходит замуж за того же, от которого ушла, это доказанный психологический факт.
«Это не говорит о том, что центры плохо работают. Это заявительный характер самой женщины. Она говорит, что не хочет, чтобы ее потом контролировали», — объяснила Наталья Завьялова.
Она рассказала, что в центрах есть персональные помощники. Однако, если женщина не захочет, чтобы специалисты знали о ее судьбе, они не смогут вмешаться. Исключение составляют семьи, в которых есть несовершеннолетние дети.
Случаи домашнего насилия участились во время пандемии ковида. В связи с этим в тот период появился новый жест, показывающий, что человек находится в беде. Кстати, есть и другие способы попросить о помощи.